Das SRF 3 Sounds! Showcase geht am 22. November in die zweite Runde. Auf der Bühne bezaubern die Indie-Darlings Anna Erhard aus der Schweiz und Efterklang aus Dänemark. Tickets gibt's hier zu gewinnen.

Wenn das SRF-3-Sounds!-Team zum Showcase lädt, zücken Indie-Alternative-Fans die Agenda und polieren schon mal die Tanzschuhe. Im November 2024 steht der nächste fein kuratierte Konzertabend an.

01:33 Video Das war das SRF 3 Sounds! Showcase 2023 Aus SRF 3 Musik vom 22.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Was geht?

Nach der Premiere letztes Jahr mit Sirens of Lesbos und der Kombi aus Nativ und Pablo Nouvelle steht nun das zweite Sounds! Showcase an. Am Freitag, 22. November, teilen sich der Schweizer Slacker-Rock-Export Anna Erhard und die dänischen Indie-Waldgeister Efterklang die Bühne des SRF-Studios in Zürich Leutschenbach. Tickets gibt's nur zu gewinnen (Bestechungsversuche sind trotzdem willkommen) – wie das geht, steht weiter unten im Artikel.

Wo habe ich Anna Erhard schon mal gesehen?

Vielleicht auf ihrer ausverkauften UK-Tour diesen Herbst? In einem Club in ihrer Wahlheimat Deutschland, wo sie in Berlin ihre Zelte augeschlagen hat? Oder auf dem Festival-Line-up von Schweizer Tastemaker-Institutionen wie dem m4music, One of a Million und Echolot? Du kennst die Churerin vielleicht auch als Frontfrau der Basler Indie-Pop-Darlings Serafyn.

Auf ihrem eben veröffentlichten dritten Solo-Longplayer «Botanical Garden» erzählt Anna Erhard ins Absurde gedrehte Geschichten auf wunderbar pointierte Weise – darunter eine Diskussion mit einer befreundeten Person, wer von ihnen denn jetzt tatsächlich 1,70 Meter gross und wer ein bisschen kleiner ist. Dieser Wortwitz, gepaart mit unwiderstehlich entspanntem Schrummel-Pop, hat ihr zurecht einen Playlist-Stammplatz bei BBC und Radio X in Grossbritannien sowie im Sounds! auf SRF 3 eingebracht.

Und Sounds! ist was genau? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Sounds!-Moderationsteam: Luca Bruno, Andi Rohrer und Lea Inderbitzin (von links). SRF/Noëlle Guidon Kurz und knapp: Das ist die SRF-3-Sendung, um neue Musik zu entdecken. Montags von 21 bis 23 Uhr, dienstags bis freitags von 20 bis 23 Uhr. Dazu gibt's Podcasts, Mixtapes – und neu auch Livemusik-Showcases. Mehr Infos und Sendungen zum Nachhören gibt's hier.

Wie klingen denn Efterklang?

Kommt ganz drauf an, wann du fragst. Auf dem vor 20 Jahren erschienenen Debütalbum «Tripper» dominiert schwermütiger Post-Rock. Im Vergleich zu den Anfängen tönt der herzige Indie-Pop der dritten Platte «Magic Chairs» (2010) ungewöhnlich zugänglich, der 2012er Nachfolger «Piramida» schlägt in dieselbe Kerbe. In den vergangenen fünf Jahren gingen Efterklang wieder mehr Soundexperimente ein und dabei konsequent ihrem Hang zu vielschichtigen, verträumten, geradezu hypnotischen Klanglandschaften nach.

Ursprünglich waren die Dänen ein Quartett, Rune Mølgaard stieg 2007 aber aus, um mehr Zeit für seine Familie zu haben – und fürs Mormonentum. Musik steuerte er trotzdem regelmässig bei und ist mittlerweile aus der Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Ohne diese klaren Strukturen stand er vor der Frage, was Menschen denn über Religion hinaus verbindet und lieferte damit das Konzept für das vor Kurzem releaste siebte Studioalbum «Things We Have in Common». Du siehst: Es wird mit der grossen Philosophie-Kelle angerichtet.

Klingt gut? Dann hol dir Tickets!

Portemonnaie und Bezahl-App müssen nur für Getränke gezückt werden, denn Tickets fürs SRF 3 Sounds! Showcase mit Efterklang und Anna Erhard gibt's ausschliesslich zu gewinnen. Entweder laufend on air bei Radio SRF 3 oder gleich hier, du musst nur das Formular ausfüllen – Teilnahmeschluss ist der 13. November 2024:

Und wenn ich nicht vor Ort sein kann?

Dann gibst du dir den Konzertabend im Video-Livestream auf Play SRF und auf srf3.ch oder hörst live auf Radio SRF 3 zu. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Showcase auch im TV gezeigt.

Das SRF 3 Sounds! Showcase steigt am Freitag, 22. November, in der Live Stage der Radio Hall von SRF in Zürich. Türöffnung ist um 19 Uhr, fürs leibliche Wohl stehen eine Bar und einige Snacks bereit.