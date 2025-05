Per E-Mail teilen

Du hast die Nase voll vom Radioprogramm? Keine Sorge, Judith Wernli und Dario Cantieni kümmern sich darum. An ausgesuchten Feiertagen, wie zum Beispiel am Karfreitag oder am 1. August, habt ihr jeweils die Möglichkeit eure Lieblingssongs zu wünschen. Judith und Dario stellen «Euri Songs, Eusi Playlist» für SRF 3 zusammen.

Vielleicht habt ihr zu diesem Lied am letzten Turnfest abgetanzt, eure Frau geheiratet oder mit eurem Sohn einen TikTok-Tanz gelernt? Was auch immer ihr mit eurem Lieblingssong verbindet – wir freuen uns auf eure Geschichten.