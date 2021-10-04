Über uns - Dario Cantieni: «Ich bin die Reinkarnation eines Wetterberichts»

Es gibt nichts Einfacheres, als Dario Cantieni zu zeichnen. Markanter Schnauz, buschige Augenbrauen – voilà. In der Pandemie hat er gemerkt, dass seine obere Gesichtshälfte die bessere ist – freut sich aber trotzdem, ohne Maske den Freitagmorgen moderieren zu dürfen.