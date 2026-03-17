Zürich, Bern, Basel, Luzern – kennen wir! Darum möchten wir an Orte kommen, wo das Leben nicht laut ist, aber bedeutend. Nächster Halt: Sursee LU.

Am Mittwoch, 25. März 2026, sendet Radio SRF 3 live vom Martignyplatz in Sursee. Die Luzerner Kleinstadt wird von 10 bis 15 Uhr ins Scheinwerferlicht – oder besser gesagt: ans Mikrofon – gerückt.

Wie klingt eigentlich Sursee? Was macht den Ort zu Eurem Zuhause? Welche Menschen machen Sursee aus? Was ist typisch für den Ort? Sage es uns via Kontaktformular und reiche deinen Lieblingssong ein. Mit etwas Glück hörst du ihn am 25. März auf Radio SRF 3.

Und klar: Komm uns unbedingt zwischen 10 und 15 Uhr vor Ort besuchen. Hier geht's lang!