Judith Wernli und Dario Cantieni senden am 3. Dezember aus der St. Galler Kleinstadt Wil.

Wir senden live aus Wil – mit Euren Geschichten und Musikwünschen

Zürich, Bern, Basel, Luzern – kennen wir! Darum besucht Radio SRF 3 Orte, die viele nur vom Vorbeifahren können. Nächster Halt: Wil SG.

Am Mittwoch, 3. Dezember 2025 sendet Radio SRF 3 live aus Wil. Die St. Galler Kleinstadt wird von 10 bis 15 Uhr ins Scheinwerferlicht – oder besser gesagt: ans Mikrofon – gerückt.

Wie klingt eigentlich Wil? Und welche Geschichten gibt's rund um die Stadt zu erzählen? Sage es uns via Kontaktformular und reiche deinen Lieblingssong ein. Mit etwas Glück hörst du ihn am 3. Dezember auf Radio SRF 3.

Und übrigens: Du kannst uns auch vor Ort besuchen. Hier geht's lang!