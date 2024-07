Per E-Mail teilen

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist ein interaktives Newsquiz. Am Samstagnachmittag zwischen 12 und 15 Uhr tritt jeweils ein prominenter Studiogast in mehreren Runden gegen die Hörer und Hörerinnen von SRF 3 an.

In 6 Spielrunden gilt es, Fragen rund um die Ereignisse der vergangenen Woche zu beantworten. News aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft kommen genauso zum Zug wie die besten Momente in Radio und Fernsehen.

Alle gegen einen! Klar, das ist pädagogisch fragwürdig, aber macht Spass. Das WochenRundShow-Team freut sich darauf. Ausserdem haben Hörer:innen die Möglichkeit, ein Gastgeschenk zu erhalten. Bewerben kann man sich jeweils via Studiomail.