Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Dario Cologna

Der gebürtige Bündner prägte über Jahre hinweg den internationalen Langlaufsport. So ist er vierfacher Langlauf-Olympiasieger, hat zahlreiche Weltcup-Rennen gewonnen und auch mehrmals die Gesamtwertung des Weltcups für sich entschieden. 2022 gab er seinen Rücktritt als Profisportler bekannt.

Aktuell ist Dario Cologna wieder im TV zu sehen, und zwar in der SRF-Sendung «Shaolin Challenge». In einem über tausend Jahre alten Tempel in Südkorea absolvieren sechs prominente Teilnehmende unter Anleitung von Shaolin-Mönchen ein neuntägiges Training nach jahrhundertealten Traditionen. Ohne Ablenkung, fernab des Alltags.

Ob er daraus etwas für die WochenRundShow gelernt hat, finden wir diesen Samstag heraus. Als Gastgeschenk bringt der 40-Jährige ein originales Renndress von den Olympischen Spielen mit.

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

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Die Köpfe hinter dem Quiz: