Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Fetch

Die HipHop-Gruppe «Brandhärd» aus Basel ist seit 1997 aktiv und hat den Mundart-Rap massgeblich mitgeprägt. Der Song «Noochbrand» aus 2003 ist bis heute einer der bekanntesten Schweizerrap-Songs aller Zeiten. Sie haben über die Jahre mehrere Alben releast und sind damit immer wieder in den Charts gelandet. Ihr neustes Werk «Kerosin» erschien im letzten Oktober. Damit ging die Crew schweizweit auf Tour.

Frontmann «Fetch» ist das lyrische Herz von «Brandhärd» und prägt die Szene seit Jahrzenten mit seinem charismatischen Flow, seinen pointierten Texten und seinem Talent für Wortspiele.

Legende: brandhaerd.ch

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

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Die Köpfe hinter dem Quiz: