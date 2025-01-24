Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Frank Baumann

«Frank Baumann», aka der Mann, der die Schweiz mit «Ventil» irritiert, provoziert und zum Lachen gebracht hat, spielt sich diese Woche in der SRF 3 WochenRundShow zurück durch die Woche. Frank Baumann bringt als Gastgeschenk Handschellen mit - als Erinnerung an seine Quizshow «Streetlife» wo falsche Antworten im dümmsten Fall genau so endeten: angekettet und wartend auf Hilfe

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Geschenk Original – Instant – Protokoll, von der Arena. Mit kleinen Goodies & einem Frei-Ticket zu einer Patti-Show. zvg Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

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Die Köpfe hinter dem Quiz: