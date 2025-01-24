Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Kathrin Lehmann

Kathrin Lehmann kommentiert aktuell zusammen mit Peter Schnyder und Lionel Mattmüller die Schweizer WM-Spiele. Sie weiss, wovon sie spricht: Kathrin Lehmann spielte Fussball und Eishockey auf höchstem Niveau.

Als Gastgeschenk bringt Kathrin Lehmann gebrauchte, aber ausdrücklich nicht stinkende Goalie-Handschuhe mit.

Legende: Diese Goalie-Handschuhe von Kathrin Lehmann gibt's in der WochenRundShow zu gewinnen. ZVG

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

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Die Köpfe hinter dem Quiz: