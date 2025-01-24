Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Milan Milanski

Er ist Schweizer Stand-up-Comedian, Moderator und TV-Reporter. Der gebürtige Basler mit serbischen Wurzeln gehört zu den aufstrebenden Stimmen der Schweizer Comedyszene. In seinen Programmen verbindet er persönliche Geschichten über Herkunft, Familie und Identität mit viel Selbstironie. Bekannt ist er zudem als Co-Host des Zürcher Open-Mics «Stubä Comedy» sowie als Aussenreporter der Sendung «Late Night Switzerland».

Als Gastgeschenk bringt Milan ein selbstgemaltes Bild mit, dass den Titel «Der Komiker» trägt. Passt irgendwie oder?

Legende: Gastgeschenk Zu Gewinnen gibt es ein echter Milanski mit dem Titel «Der Komiker». Milan Milanski

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

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Die Köpfe hinter dem Quiz: