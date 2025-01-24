Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Mira Weingart

Die Luzerner Moderatorin ist aktuell wieder im TV zu sehen in der SRF-Sendung «Zwei Reisen», wo sie und Jonny Fischer je zwei verschiedene Länder bereisen und spannende Erlebnisse von der Bucket-List abhaken. Für die zweite Staffel ist Mira nach Südkorea und auf die Lofoten gereist. Ausserdem ist die 29-jährige Morgenshowmoderatorin bei SRF Virus, als HipHop-Journalistin für diverse Medien und Projekte tätig und Bühnenmoderatorin.

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Geschenk von Mira: Ihr Lieblingsbuch und Muscheln Kann man gewinnen Mira Weingart Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: