Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast an.

Zu Gast diese Woche: Reena Krishnaraja

«Frech, jung, charmant und vielleicht ein bizeli naiv» – so beschreibt sich Reena Krishnaraja. welche im Alter von 19 Jahren den SRF Best Talent Comedy Award 2022 gewann.

Die gebürtige Ausserrhoderin mit tamilischen Wurzeln erzählt auf der Bühne, wie es diese Kombination durch den Alltag schafft. Mit ihrem Programm «Kurkuma» tourt sie aktuell durch die Schweiz. Mit Milan Milanski moderiert sie den Podcast «Verhängt» und sie ist im neuen SRF-Comedyformat «Fun Fatale» zu sehen, welches am 03. Mai Premiere feiert.

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: