Steht die Schweizer Bevölkerung noch hinter der Schweizer Wirtschaft? Früher hiess es: «Geht es der Wirtschaft gut, geht es der Schweiz gut». Dieses Selbstverständnis scheint zu bröckeln, die Bevölkerung nickt nicht mehr alles ab, was die Wirtschaft will, bilanziert die SRF-Wirtschaftsredaktion.

Am Swiss Economic Forum in Interlaken tauschen sich Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus. Zu Gast bei Vera Deragisch:



Monika Rühl, Präsident Economiesuisse sagt, die Wirtschaft muss wieder besser zeigen, was sie für die Schweizer Bevölkerung macht.



Judith Bellaïche, Präsidentin von Asut, dem Schweizer Verband der Telekomunikation, war als ehemalige GLP Nationalrätin lange an der Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Wirtschaft.



Urs Kessler, der CEO der Jungfraubahnen bringt zwar Touristen und damit auch Arbeit ins Berner Oberland, machte sich in den vergangenen Jahren damit aber nicht nur Freunde.