Das «Tagesgespräch» ist bereits seit über 20 Jahren fester Bestandteil des Nachrichten- und Hintergrundformats «Rendez-vous». Seit 2001 wird in der Sendung auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News ein aktuelles Thema mit Gästen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport diskutiert und vertieft. Dabei gehen die Gesprächsleiterinnen und -leiter nicht nur auf die Aktualität ein, sondern reden mit den Gästen über deren Biografie und analysieren Hintergründe.

Live vor Ort dabei sein mit einem Blick hinter die Kulissen

Seit Januar 2023 laden wir alle Hörerinnen und Hörer ein, live in Bern das «Tagesgespräch» mitzuerleben. Die Sendung findet im Saal des Radiostudios in Bern statt und wird live übertragen. Das Publikum hat zusätzlich die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Vor der Sendung führen wir alle Interessierten durch das Radiostudio Bern. Der Rundgang bietet unter anderem einen Einblick in die Radiostudios, wo die Nachrichten- und Hintergrundmagazine «Echo der Zeit», «Rendez-vous» und «Info3» und Sendungen wie die «Samstagsrundschau» und das «Tagesgespräch» entstehen. Nach der Ausstrahlung des «Tagesgesprächs» im Saal, soll auch das Publikum mit dem Gast der Sendung diskutieren und debattieren. Während dem Apéro besteht die Möglichkeit in den Austausch mit den Gesprächsleitenden, Moderationspersonen und Redakteurinnen und Redaktoren von Radio SRF zu treten.

Das «Tagesgespräch Plus» ist die perfekte Lunch-Veranstaltung: Wir laden Sie zu einem kleinen Imbiss ein und Sie haben die Möglichkeit bei der meistgehörten, politischen Talksendung der Schweiz live dabei zu sein.