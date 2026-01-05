Howard Carpendale tourt auf seiner letzten grossen Hallentournee unter anderem durch die Schweiz.

Howard Carpendale feiert am 14. Januar seinen 80. Geburtstag. SRF Musikwelle würdigt ihm einen besonderen Tag und spielt seine Hits im Radio.

Howard Carpendale gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen der Schlagerszene. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Schlager, Pop und gefühlvollen Balladen hat er Generationen begleitet. Seine Songs erzählen von Liebe, Sehnsucht und Lebenserfahrungen.

Anlässlich seines 80. Geburtstags konnte die Hörerschaft der SRF Musikwelle aus 10 verschiedenen Hits aus den 70er und 80er-Jahren für ihren Favoriten abstimmen.

«Deine Spuren im Sand» (1975)

«Deine Spuren im Sand» ist einer seiner frühen Klassiker. Er festigte Carpendales Ruf als gefühlvoller Schlagerinterpret und gehört bis heute zu seinen beliebtesten Titeln.

«Fremde oder Freunde» (1976)

Ein nachdenklicher Carpendale-Song über eine Beziehung, die zwischen Nähe und Entfremdung steht, verpackt im melodischen, gefühlvollen Schlagerstil der 70er Jahre.

«Ti Amo» (1977)

«Ti Amo» ist die erfolgreiche deutsche Version des gleichnamigen italienischen Hits von Umberto Tozzi. Mit Platz 2 in den deutschen Charts wurde der Titel zu einem seiner grössten Klassiker.

«Tür an Tür mit Alice» (1977)

«Tür an Tür mit Alice» ist eine eingedeutschte Fassung von Smokies Hit «Living Next Door to Alice». Obwohl das englische Original deutlich internationaler einschlug, entwickelte sich Carpendales Version zu einem festen Bestandteil seines Repertoires.

«... dann geh doch» (1978)

Die emotionale Ballade stammt aus der Feder von Fred Jay, mit dem Carpendale viele seiner grossen Hits geschrieben hat.

«Nachts, wenn alles schläft» (1979)

Ein weiterer Klassiker über Sehnsucht, Einsamkeit und unerfüllte Liebe. Das Lied wurde ein grosser Erfolg und erreichte Platz 1 in der ZDF-Hitparade.

«Hello Again» (1984)

Und was natürlich nicht fehlen darf: «Hello Again», ein unvergesslicher Hit. Die gefühlvolle Ballade über Liebe, Sehnsucht und Wiedersehen gehört bis heute zu seinen beliebtesten und meistgespielten Titeln.

Die meisten Stimmen bekommen hat der Titel «deine Spuren im Sand».

Nach seinem runden Geburtstag geht Carpendale auf seine letzte grosse Hallentournee. Dabei tourt er auch durch die Schweiz. Seine grossen Hits dürfen dabei natürlich nicht fehlen.