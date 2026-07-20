Lüpfige Musik, heiteres Zusammensein und der Austausch mit Gleichgesinnten. Geben Sie bereits jetzt Wünsche und Grüsse auf.

Das Älpler Wunschkonzert findet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in Elm statt. Am 3. August 2026 erwartet Sie ein abwechslungsreiches Musikprogramm im Bergrestaurant Ämpächli.

Passend zum Thema Musikgrüsse von Alp zu Alp Älplerwunschkonzert in Elm

Ab 14 Uhr sorgen das Ländlertrio Tanzboden und die Chlytaler Örgeler für musikalische Unterhaltung. Von 20 Uhr bis 22 Uhr wird die Sendung live auf SRF Musikwelle übertragen: Die Gäste vor Ort und das Publikum zu Hause werden vom Jodelquartett Alpenrösli Heimenschwand BE, vom Schwyzerörgelitrio Raphael Fuchs & Co sowie vom Ländlerquartett Haller Häller in Stimmung gebracht.

Möchten Sie einen Musikwunsch oder Gruss einreichen? Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil dieses besonderen Abends zu werden – wir freuen uns auf Ihre Grüsse!