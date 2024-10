Der Sieg am «Grand Prix der Volksmusik» in Wien 2001 mit dem Titel «Hey Baby küss mich noch mal» katapultierte Marianne Cathomen ins Rampenlicht der Unterhaltungsindustrie. Nach erfolgreichen Jahren im Schlagergeschäft zog sie 2012 nach Florida, wo sie sich eine neue Karriere als Immobilienspezialistin aufbaute.

Musikalisches Comeback

Mittlerweile hat sich der Lebensmittelpunkt der Bündnerin wieder in die Schweiz verlagert: Die Immobiliengeschäfte leitet sie zum Grossteil von hier, dazu findet sie wieder mehr Zeit für ihre Liebe zur Musik. Sie ist bereit für ein Comeback. Am 18. Oktober kommt ihr neues Album mit dem Namen «Alles Liebe» heraus. Pünktlich zum Release ist die Schlagersängerin zu Gast bei der SRF Musikwelle.



Ebenfalls brandneu ist Cathomens Single «Ich hab mir geschwor'n». En modern inszenierter, poppiger, mitreissender Schlager, der ursprünglich aus der Popmusik kommt. Das erste Mal aufgetaucht ist das Lied 1990, gesungen vom britischen Sänger Nick Kamen. Eine erste Schlagerkopie gab es kurz nach dem Erscheinen des Songs – gesungen von Davis Brandes.

In einem Interview mit der SRF Musikwelle sagt die Schlagersängerin, sie gehöre nicht zu den Menschen, die sich etwas schwören würden. «Ich bin neugierig und will Chancen packen, wenn sie sich mir zeigen, auch wenn die Zukunft ungewiss ist und etwas nicht so herauskommt, wie ich es mir vorgestellt habe – das sind auch gute Erfahrungen.» Vieles sei gut gegangen in ihrem Leben, aber es stecke auch viel Arbeit dahinter.

Emotional geladener Song

Dass sie genau dieses Lied für ihre neue Single ausgewählt hat, hat weniger mit dem Text des Liedes zu tun, sondern mit Cathomens eigenen Erinnerungen. «Dieses Lied war mir eine Zeit lang sehr wichtig und erinnert mich an eine gewisse Person und Situation.» Der Text zeuge von einer starken Frau und das passe nun zu ihrem Comeback im Schlagerbusiness.