1984 stapfte Wham! für das Kultvideo «Last Christmas» in Saas Fee durch den Schnee. Dieses Jahr ist es Dr. Maibach. Der Schweizer Schlagersänger singt den Welthit auf Deutsch – ziemlich originalgetreu. Dies gilt auch fürs Musikvideo, das an den Originalschauplätzen nachgedreht wurde.

Weihnachten mit Freunden im Chalet, umgeben von einer zauberhaft verschneiten Winterlandschaft. Was nach fröhlichen Feierlichkeiten klingt, steht für den Hauptprotagonisten von «Last Christmas» mit viel Herzschmerz in Verbindung. Letztes Jahr frisch verliebt – dieses Jahr hat die Geliebte bereits einen Neuen.

Die Geschichte rund um den Weihnachts-Hit der englischen Pop-Band «Wham» begeistert seit 41 Jahren. Alle Jahre wieder läuft der Popsong «Last Christmas» die Radioprogramme rauf und runter. Was weniger bekannt ist: Das Musikvideo des Welthits wurde in den Schweizer Bergen gedreht.

Schnee, Retroskianzüge und Dauerwellen

Saas Fee im Wallis bot die perfekte Kulisse für die Geschichte des Superhits rund um eine enttäuschte Liebe. In den 1980er-Jahren wurden die Schweizer Berge international oft mit Freiheit, Abenteuer, Luxus und Erholung in Verbindung gebracht.

Aus Wham! wird Dr. Maibach

Vom Weihnachtshit «Last Christmas» aus den 80er-Jahren gibt es bereits etliche Coverversionen in Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch und natürlich auch auf Deutsch. Auch der Schweizer Schlagersänger Dr. Maibach versucht dieses Jahr damit sein Glück.

Wenn ich ein Cover mache, dann muss es 1:1 dem Original entsprechen – aber auf Deutsch gesungen werden.

Die Idee dazu kam ihm spontan, zwei Tage vor den geplanten Studioaufnahmen für einen anderen Song. Die Ähnlichkeit zum Originallied hat er bewusst gewählt. «Der Zauber geht für mich bei den Coverversionen verloren, weil man die Tonlage, das Arrangement oder die Instrumentalisierung änderte», erklärt Dr. Maibach:. «Deshalb wusste ich, wenn ich ein Cover mache, dann muss es 1:1 dem Original entsprechen – aber auf Deutsch gesungen werden. Nur dann kann es vielleicht diese Emotionen transportieren».

Legende: Liselotte Pulver ist die Grosstante von Oliver Maibach. Die beiden sehen sich fast wöchentlich zum Kaffee und verstehen sich prächtig. O. Maibach

Nicht nur die Stimmlage und die Instrumentalisierung sind dabei so originalgetreu wie möglich – auch der Musikclip wurde bis auf den Innenraum an den exakt gleichen Drehorten aufgenommen.

Dafür reiste Dr. Maibach 40 Jahre später, fast auf den Tag genau Ende Oktober nach Saas Fee. Nachdem er die Original-Drehorte erkundet hatte, wandte er sich an die Gemeinde und die Bergbahnen und bat um Erlaubnis und Unterstützung für die Video-Aufnahmen. Alle waren von der Idee begeistert, stellten Personal zur Verfügung und nahmen sogar extra die Bergbahnen dafür in Betrieb. «Der Dreh war magisch», erinnert sich Maibach.

«Last Christmas» war schon als Kind mein absolutes Lieblingslied.

Als Rechtsanwalt war dem Schlagersänger bewusst, dass er das Musikvideo nicht 1:1 nachspielen durfte. Deshalb baute er andere Szenen ein. Auch die Sequenz im Chalet wurde nicht im Originalraum gedreht, sondern bei Dr. Maibach Zuhause. Dafür hat er einen Raum entsprechend nachgebaut und passende Requisiten in Brockenhäusern gekauft.

Mit seiner deutschsprachigen Neuinterpretation knüpft der Schlagersänger an die Magie des Originals an und sorgt auch 40 Jahren dafür, dass dieser Weihnachtsklassiker nicht altert.