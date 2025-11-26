Vorweihnachtsstimmung ist garantiert mit einem Mix aus weihnächtlichen und volkstümlichen Klängen. Hier können Sie sich jetzt Ihren Platz fürs das exklusive Weihnachtskonzert der SRF Musikwelle sichern.

Tauchen Sie ein in die Magie der Weihnacht

Lassen Sie sich verzaubern von berührenden Liedern aus aller Welt, gesungen von einem der besten Knabenchöre der Schweiz. Erleben Sie barocke und volkstümliche Klänge von hochkarätigen Blechbläsern, feinfühlige Akkordeonmusik gespielt von ehemaligen Spitzenschwingern und einer kleinen aber feinen Streichmusik aus dem Appenzell. Einen besonderen Leckerbissen bietet ein bekannter Organist, der sich vom Abend inspirieren lässt und mit einer Improvisation auf dem Flügel überrascht. All das an einem Ort, dem Paraplegikerzentrum Nottwil – wo das Schicksal die Geschichten schreibt.

Für eine besinnlich-lüpfige Stimmung am Weihnachtskonzert der SRF Musikwelle sorgen diese Formationen:

Boys Choir Lucerne, Leitung: Andreas Wiedmer, Klarinette: Regula Schneider, Klavier: Wolfgang Sieber

Leitung: Andreas Wiedmer, Klarinette: Regula Schneider, Klavier: Wolfgang Sieber Armin Bachmann und das Classic Brass Quintett

Akkordeonduo «Churz-Lätz»: Adi Laimbacher-Fredy Reichmuth

Appenzell Ost, die kleine Streichmusik

Konzertangaben

Das Konzert findet am Sonntag, 14. Dezember 2025, von 18-20 Uhr, Aula SPZ, Paraplegikerzentrum Nottwil, Guido A. Zäch-Strasse 1, 6207 Nottwil statt.

Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Konzert findet von 18 Uhr bis 20 Uhr statt.

Möchten Sie das Konzert live miterleben? Hier können Sie sich mittels Formular bis am 5. Dezember 2025 anmelden.

Sie werden eine persönliche Bestätigung Ihrer Anmeldung von uns erhalten.

Das Konzert wird am Samstag, 20. Dezember 2025 von 14-16 Uhr auf Radio SRF Musikwelle ausgestrahlt.