Das Wetterorakel aus dem Muotathal ist wieder zusammengekommen. Wie jedes Jahr haben die Muotathaler Wetterschmöcker – jeder auf seine eigene Weise – Bienen und Ameisen, Tannen und Vieh beobachtet und daraus Weterprognosen abgeleitet. An der traditionellen Frühjahrsversammlung wird der Wetterkönig der Wintersaison gekürt und die sechs Wetterschmöcker geben ihre Vorhersage für den Sommer ab.

Wer sind die Wetterschmöcker? Box aufklappen Box zuklappen Die Muotathaler Wetterschmöcker sind eine Gruppe von sechs Naturbeobachtern aus dem Kanton Schwyz. Jeder der sechs Männer hat seine eigenen Methoden aus den Zeichen der Natur, eine Wettervorhersage heraus zu lesen. Wie sie das genau machen, ist ihr Geheimnis, aber es wird etwa das Verhalten von Nutz und Wildtieren beobachtet, oder der Wuchs von bäumen oder Pilzen wird interpretiert. Diese Tradition reicht weit zurück und die Wetterschmöcker verfügen über lange Erfahrung in der Naturbeobachtung. Zweimal jährlich treffen sie sich, küren den besten Wetterpropheten der letzten Periode und geben ihre neuen Prognosen ab.

1. Karl Laimbacher «Tobel-Kari»: «Der Hochsommer wird heiss und sehr trocken.»

Der Mai wird mehrheitlich sonnig, sagt Wetterkönig Karl Laimbacher. An Auffahrt soll es aber regnen. DerJuni beginnt mit schönem Wetter, ab Mitte Monat wechseln sich Sonne und Regen ab. Im Heumonat Juli werde es heiss und trocken mit zwischendurch Gewittern. Auch der August werde sehr heiss und trocken. An Mariä Himmelfahrt bleibe es sicher trocken bis 16:00, danach könnte ein Gewitter aufziehen, prognostiziert der Bauer aus Rickenbach ob Schwyz. Der September beginne dann nass und kühl, dann werde es schöner und wärmer. Ähnlich verlaufe der Oktober.

2. Roman Ulrich «Jöri»: «Ein schöner Sommer mit genügend Regen»

Laut Roman Ulrich, Bergbauer aus dem Bisisthal beginnt und endet der Mai regnerisch. Dazwischen käme aber eine Schönwetterperiode. Gerade umgekehrt sei das Wetter im Juni und Juli. Ende des Heumonats werde es dann auch richtig heiss. Der August beginne regnerisch, ab dem 8. dominiere die Sonne und nach dem 21. wieder der Regen. Die erste Septemberhälfte sei schön, die zweite Hälfte bringe aber Hudelwetter. Der Oktober beginne als goldener Herbst, gefolgt von viel Regen und Schnee.

3. Martin Holdener «Muser»: «Ein Sommer mit vielen heissen Tagen, aber Regen gibt es auch genug.»

Der Mai werde wechselhaft gegen Ende hin aber Sonnig, meint Martin Holdener – Bergbauer vom Haggen. Der Juni beginne regnerisch, ab dem 8. werde es schön und man könne die Heustöcke füllen. Mitte Juli werde es so heiss, dass der Fussschweiss in den Stiefeln zu sieden beginne, gegen Ende Monat kämen dann Gewitter auf. Vom 1.-21. August werde es warm und trocken danach veränderlich. Auch Martin Holdener erwartet für die Jagd Anfang September schönes Wetter, danach werde es wechselhaft. Der Oktober bringe Nebel, aber auch Föhntage.

4. Martin Gisler «Tannebärt»: «Wechselhafter Sommer mit heissen Tagen, Kaltfronten und vielen Gewittern in den Bergen.»

Martin Gisler aus Riemenstalden prognostiziert viel Regen für den Mai, die Eisheiligen seien aber warm und trocken. Auch der Juni sei unbeständig und erst gegen Ende Monat werde es schöner, sagt der Bergbauer, der seine Prognosen von Flechten in den Bäumen abliest. Der Juli werde heiss mit einigen Gewittern. Ähnlich gehe es im August weiter, erst gegen Ende Monat werde es kühl und nass. Die erste Septemberhälfte werde nass und schlecht für die Jagd, danach kämen sonnige Tage dazu. Der Oktober beginne dann schön mit Föhn.

5. Karl Hediger «Naturmensch»: «Ein Sommer mit grossen Temperaturstürzen und allgemein zu trocken.»

Der «Naturmensch» Silvan Betschart aus Küssnacht am Rigi sagt einen anfangs wechselhaften Mai voraus. Erst gegen Ende Monat käme die Sonne, aber auch Gewitter. Der Juni starte schwül, in der zweiten Monatshälfte gebe es Temperaturschwankungen und Biese. Anfang Juni regne es viel, danach werde es heiss auch in der Nacht. In der ersten Augusthälfte werde es schön mit Hitzegewittern, danach sei es veränderlich. Der September werde angenehm, am Bettag herrsche dann aber «Muderiwätter». Im Oktober gebe es Nebel und Schnee unter 1000 Meter.

6. Silvan Betschart «Herrenbödler»: «Ein schöner Sommer mit langen trockenen Phasen.»

Laut dem Gastwirt und Jäger Silvan Betschart wird der Mai wechselhaft und kühl. Erst gegen Ende des Monats zeigt sich die Sonne öfters. Der Juni beginne freundlich, dann aber gebe es nochmals weisse Bergspitzen. Im Heumonat Juli werde es heiss mit kleineren Niederschlägen und Gewittern dazwischen. Auch der August werde heiss und schwül mit Gewittern. Im September gehe es zunächst heiss und föhnig weiter es kühle dann aber ab. Der Oktober bringe Nebel und Regen.