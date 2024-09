Junge Talente gesucht! - «Folklorenachwuchs 2024»: Jetzt anmelden!

Am 16. November 2024 ist es wieder so weit: Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 20 Jahren präsentieren sich als Nachwuchskünstler einer Fachjury. Die Besten in den Kategorien Jodel, Instrumental und Alphorn gewinnen nebst einem Bergkristall-Pokal einen Auftritt in der TV-Sendung «Potzmusig».