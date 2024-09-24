Egal welchen Platz man belegt, bei den jungen Talente ist die Freude allein wegen der Teilnahme am «Folklorenachwuchs»-Wettbewerb jeweils gross.

Am 8. November 2025 zeigen Kinder, Jugendliche, und erstmals auch junge Erwachsene bis 25 Jahre, ihr Können in Jodel, Instrumental und Alphorn. Die Besten gewinnen einen Bergkristall-Pokal und einen Auftritt in der TV-Sendung «Potzmusig».

Schon zahrleiche Volksmusikstars wurden bei diesem Wettbewerb entdeckt, zum Beispiel Melanie Oesch, Nicolas Senn, Lisa Stoll, Florian und Seppli, Carina Walker oder die Geschwister Weber.

Final live auf Radio SRF Musikwelle

Bis Samstag, 27. September können sich Nachwuchstalente bis 25 Jahre für den diesjährigen Folklorenachwuchs-Wettbewerb anmelden. Am Samstag, 8. November treffen sich im Verlauf des Tages alle Angemeldeten zu den Qualifikationsvorträgen vor einer Fachjury im Fürstenlandsaal Gossau SG.

Die besten zwölf qualifizieren sich für den Final am Abend, der ab 20.00 Uhr live auf der SRF Musikwelle übertragen wird.

Folklorenachwuchs 2022

Im Final entscheidet sich die Fachjury in jeder Kategorie für einen Sieger. Diese erhalten nebst einem Bergkristall-Pokal die einzigartige Möglichkeit, sich in einer «Potzmusig»-Spezialausgabe dem Fernsehpublikum zu präsentieren.

Die diesjährige Fachjury