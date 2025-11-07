 Zum Inhalt springen

Live-Konzert Schlagerträume mit den Calimeros

Voller Gefühle und Lebensfreude: Mit Hits wie «Kreta», «Schiff Ahoi» und «Du bist wie die Sterne so schön» erfüllt die Band die Bühne mit echten Schlagerträumen.

07.11.2025, 10:16

Gute Laune ist bei den Calimeros garantiert. Nicht umsonst steckt in ihren Hits jede Menge Sommersonne. Beim exklusiven Schlagerträume-Konzert für die SRF Musikwelle tauchen sie die Radiohall in ein Meer aus Emotionen. Geladene Musikwelle-Hörerinnen und -Hörer singen und tanzen zu Klassikern wie «Kreta» oder «Schiff Ahoi» – und kommen spätestens beim wohl bekanntesten Calimeros-Hit «Du bist wie die Sterne so schön» so richtig in Fahrt.

Durch den Abend führt SRF Musikwelle-Moderatorin Riccarda Trepp, die Bandleader Roland Eberhart mit Charme und Einfühlungsvermögen persönliche Anekdoten entlockt: Warum die Calimeros so oft vom Sommer singen, weshalb sie Griechenland im Herzen tragen – und wieso Roland Eberhart um seine Singstimme bangen musste.

Einem Unterhaltungsabend des Sportclubs von Uetendorf ist es zu verdanken, dass die Calimeros 1976 gegründet wurden. Das erste Album «Sommerwind» kam zwar erst knapp zehn Jahre später heraus, wurde aber gleich ein Hit.

Schlagercombo mit Klamotten im 80er-Jahre Stil treten in einem Vereinslokal auf.
Legende: 1980 begeistern die noch jungen Calimeros das Publikum in angesagten Overalls. Roland Eberhart.

Knapp 50 Jahre und 20 Alben später können sich die Calimeros als die erfolgreichste Schlagercombo der Schweiz bezeichnen. Trotz des Erfolgs ist Roland Eberhart stets auf dem Boden geblieben. «Wir haben das Glück, dass wir für unseren Job beklatscht werden. Wo kann man das sonst noch behaupten?», sagt er mit einem Lächeln.

Bodenhaftung und Nähe zum Publikum gehören für ihn zum Erfolgsrezept – und genau das ist an diesem Abend zu spüren.

Radio SRF Musikwelle, 24.10.2025, 13:00 Uhr ; 

