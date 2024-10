Im Zürcher Niederdorf, wo er auch aufgewachsen ist, galt Mario Feurer in den 1960er-Jahren als Original. Der Geiger war der erste Musiker Zürichs, der mit einem Hausiererpatent in den Beizen spielte. Das Papier mit zwei Stempeln plus Billettsteuer kostete täglich siebzehn Franken.

Hit «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!»

Als Feurer 1969 durch eine Zürcher Fussgängerzone spazierte, hörte er einen Akkordeonspieler das Schweizer Volkslied «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» intonieren. Folglich beschloss er den Titel mit seiner Volksmusikantenband die Minstrels, mit der er ebenfalls durch die Zürcher Beizen tingelte, aufzunehmen.

1 / 5 Legende: Das Plattencover der Single «Grüezi wohl Frau Stirnimaa» war kontrovers und originell zugleich. Durch ein Loch konnte man die Finger hindurchstecken und die Beine der Frau Stirnimaa darstellen. zvg 2 / 5 Legende: Um für ihr Album «Chrüsimüsi» zu werben, setzten sich die Minstrels 1971 mit einem Zürcher Tram in Szene. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str 3 / 5 Legende: Für ihre Auftritte verkleideten sich die Minstrels gerne als Troubadoure. SRF 4 / 5 Legende: Die weiteren Mitglieder der Minstrels waren Pepe Solbach und Daniel Fehr, der 2021 verstorben ist. SRF 5 / 5 Legende: Nach zwei weiteren Band-Projekten schloss Ex-Minstrel Mario Feurer mit der Musik ab. Dukas

Bei ihrem ersten Fernsehauftritt an der Olma in St. Gallen im Oktober 1969 schlug das Lied ein wie eine Bombe. «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» schoss in der Schweizer Hitparade sogleich auf Platz 1. Auch in Deutschland (Platz 3) und Österreich (Platz 5) wurde der Song ein Hit. Letztlich verkaufte sich «Grüeziwohl Frau Stirnimaa» in 27 Ländern 1.5 Millionen Mal.

44:38 Video Geschichte "Grüezi wohl, Frau Stirnimaa" Aus Für Stadt und Land vom 12.01.1970. abspielen. Laufzeit 44 Minuten 38 Sekunden.

Frau Stirnimaa ist eine italienische Einwandererin

«Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» wurde zum Klassiker der Schweizer Mundartmusik, doch ihren Ursprung hat Frau Stirnimaa in Italien. Die Melodie des Liedes ist in verschiedenen Gegenden der Schweiz aufgetaucht. So ist ihr auch Mario Feurer auch in der Zürcher Fussgängerzone begegnet.

Audio Frau Stirnimann ist eine Italienerin 07:37 min, aus Musikwelle Magazin vom 24.08.2021. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 7 Minuten 37 Sekunden.

Nach Auflösung der Minstrels

Mit «Hopp de Bäse» gelang den Minstrels 1970 zumindest in der Schweiz ein weiterer Hit, der musikalisch und textlich ähnlich gestrickt war.

03:29 Video Hopp de Bäse Aus Antenne vom 06.02.1970. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 29 Sekunden.

Nachdem sich die Minstrels 1974 aufgelöst hatten, war Feurer mit weiteren Bands wie Rio Grande unterwegs. Ein weiterer Hit wie mit «Grüezi wohl Frau Stirnimaa» sollte ihm aber nicht mehr gelingen. Als Zürcher Original blieb der Lebemann seinem Zürcher Niederdörfli weiterhin treu.