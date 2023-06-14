Geburtstagsgrüsse schicken, zur bestandenen Fahrprüfung gratulieren, jemandem Danke sagen oder Komplimente machen: Bei «Wünsch dir was» überbringt SRF Musikwelle Grüsse und erfüllt Musikwünsche.

SRF Musikwelle spielt Ihre Lieblingsmelodien aus dem Repertoire: deutsche und volkstümliche Schlager, internationale Oldies, in- und ausländische Volksmusik, leichte Klassik, Operetten, Chansons, Musicals, Dixieland, Country und vieles mehr.

«Wünsch dir was» ist auf SRF Musikwelle von Montag bis Freitag sowie am Sonntag jeweils zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr zu hören.

Ihren Wunsch können Sie auch jederzeit unter der Telefonnummer 0848 086 086 aufgeben.

Ihr Wunsch für «Wünsch dir was»

Oder Sie schicken Ihren Wunsch per Post an folgende Adresse:

SRF Musikwelle

Wünsch dir was

8052 Zürich