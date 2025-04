Schnürlischrift isch ä riese Straf für dKind zum lehre. Die gueti auti Steischrift gseht ja scho viu viu schöner us. Zudäm chamese de ou läse. Kenne niemer ob «jung» oder «aut» wo die cheibe Schnürlischrift gärn gha hett.Trotz täglichem Compuer-Isatz, schrybe ni dCouvert und Chartene gengno per Handschrift a i Steischrift. DLüt hei so geng riesig Fröid. U zudäm de no viu im Ämmitauer-Bärndütsche. Isch doch sowieso dr schönscht Dialäkt.

Mit Wehmnut habe ich die Hiobsbotschaft über die Abschaffung der Schnüerlischrift gehört. Ich hätte Ihnen gerne einen handgeschriebenen Brief mit geschickt, ist aber hier nicht möglich.....Vor über 35 Jahren hatten wir in der Primarschule noch 2x in der Woche je eine halbe Stunde Schönschrift, so lernten wir akkurat genaue a und s (beim s muss am Schluss noch ein kleiner Druck mit der Feder erfolgen, nur so hatte es unser Lehrer akzeptiert). Doch leider ist in der heutigen computergesteuerten Welt Persönlichkeit nicht mehr gefragt, eine Handschrift entwickelt sich über die Jahre. Doch wer will noch von Hand schreiben bei Computer, Natel mit grauenhaften SMS-Deutsch und Tablets.....Wenn ich jeweils meine Couverts anschreibe, hat die Postbeamtin Freunde und klebt die Marke doppelt genau auf, der Pöstler verteilt mit Freude die Briefe und von den Angeschriebenen erfolgen immer sehr erstaunte und dankbare Rückmeldungen, alle sind erstaunt dass man heute noch von Hand in Schnü erlischrift anschreibt.... Jedenfalls mein kleiner Neffe eifert schon heute mir nach und hat im Schreiben eine 6. Schade schenkt man heute auch dem Schönen nicht mehr die nötige Beachtung und Zeit.

Remo Albrecht; Höri ZH