Legende: An den Miss Schweiz Wahlen 1976 belegte Monika Kaelin (rechts) den zweiten Platz hinter Jeanette Keller (mitte). Keystone/STR

Kaelin kam 1954 in Schwyz zur Welt. In einem ersten Schritt wurde sie Kindergärtnerin. In jungen Jahren kandidierte sie für den Titel der Miss Schweiz und liess sich am Konservatorium Freiburg als Sängerin und Violinistin ausbilden. Im Verlauf ihrer anfolgenden Karriere produzierte Monika Kaelin sieben Tonträger und wirkte in unterschiedlichen Film- und Theaterproduktionen mit.

Seit 1998 präsidiert sie den «PRIX WALO».