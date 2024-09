Per E-Mail teilen

2017 gaben sich Linda Fäh und ihr Mann Marco Dätwyler in Como das Jawort. Mit der Geburt von Sohn Lio im Dezember 2022 erlebte ihr Glück einen weiteren Höhepunkt. Seitdem stellt der Kleine das Leben seiner Eltern völlig auf den Kopf – im positiven Sinne.

Legende: Marco Dätwyler und Linda Fäh. Imago/GONZALES PHOTO

Linda Fäh (36) ist in ihrer neuen Rolle als Mutter voll aufgeblüht. Mittlerweile ist die Familie auch nach Einsiedeln umgezogen. Von einem Eigenheim hatte das Paar schon immer geträumt. Mit Lio zusammen ist der Traum der kleinen «Fähmily» vorerst komplett.

Ich habe ständig geweint, weil ich mein Glück nicht fassen konnte – aber auch vor Sorge um dieses kleine Menschlein.

«Diese Art von Liebe habe ich so noch für niemanden gespürt», berichtet Fäh von der besonderen Bindung zu ihrem Sohn. Bereits kurz nach der Geburt seien die Emotionen überwältigend gewesen. «Ich habe ständig geweint, weil ich mein Glück nicht fassen konnte - aber auch vor Sorge um dieses kleine Menschlein.»

Heute ist Sohn Lio knapp zwei Jahre alt und die Liebe wächst und wächst. «Manchmal sitzen mein Mann und ich mit Lio am Tisch und haben beide wässrige Augen, weil wir so berührt sind von dem Geschenk, Eltern zu sein.» Vor der Geburt des Kindes habe sie sich nicht vorstellen können, wie intensiv diese Erfahrung einmal werden würde.

Alles aus Liebe zu Lio

Die Karriere als Schlagersängerin aufzugeben, war für Linda nie ein Thema. Musikalisch macht sie fleissig weiter. Ihr neustes Werk ist eine Single, die sie speziell ihrem Sohn widmet. «Diese einzigartige Liebe ist definitiv ein Song wert», sagt die 36-Jährige und wünscht sich, dass auch andere Eltern sich in den Emotionen, die der Song transportiert, wiederfinden.

Schon als sie noch mit Lio schwanger war, verfasste Fäh Texte für ihr ungeborenes Baby. Die Single «Neue Liebe» ist nun aber offiziell das erste Lied, das sie für ihren Lio schrieb. Berührende Zeilen wie «Alles, was mal war, total egal – nur Du bist das, was zählt» verfasste sie zusammen mit Sänger und Songwriter Jesse Rich, der selber erst vor kurzem ebenfalls zum ersten Mal Papi wurde.

Was Linda Fäh besonders freut ist, dass der kleine Lio bereits jetzt erste Anzeichen eines musikalischen Talents zeigt. Wenn sie singe, trällere er jedenfalls schon fleissig mit. Der Kleine halte ihnen einen Spiegel vor Augen. «Ihn anzusehen und dadurch an mich selbst oder an meinen Mann erinnert zu werden, ist sehr berührend.»

Sein herzhaftes Lachen, seine Fröhlichkeit und seine offene Art, auf Menschen zuzugehen, habe Sohn Lio wahrscheinlich von ihr. Doch auch der Papi drücke durch. Mit den kürzlichen geschenkt bekommenen Kinderhanteln werde jedenfalls schon fast so fleissig mit Papi im Keller geübt.