Martin Niedermann lebt seine grosse Leidenschaft für Geschichten, Sagen und Märchen auf der Bühne aus, er erzählt sie als Lehrer in der Schule, oder organisiert Sagen- und Erzählfestivals. Mit seinem «Story-Mobil», einem Velo, das zur Bühne umgebaut werden kann, trägt er die Geschichten durchs Land.

Martin Niedermann ist 1961 in Interlaken geboren. Seit 2005 ist er professioneller Geschichtenerzähler. Inzwischen hat er über 200 Märchen, Sagen und Geschichten für jede Altersstufe in seinem Repertoire. Er selbst liebt Geschichten und möchte mit seinen Erzählungen etwas vermitteln.

«In jede Geschichte kann eine Absicht verpackt werden, deren Wirkung unterhaltend, lehrreich oder gar heilsam sein kann», ist Niedermann überzeugt.

Der 63-jährige Berner hat seine Liebe zu den Geschichten früh entdeckt. «Ich bin seit jeher ein grosser Freund des Dramas», betont er. Ein Märchenbuch, das er als Jugendlicher geschenkt bekam, weckte in ihm die Faszination für das Fantastische. «Ich hatte das Gefühl, mit Märchen die ganze Welt erklären zu können.» Sein Interesse am Geschichtenerzählen sei auch ein historisches. «Sagen spiegeln eine vergangene Realität, verpackt in viel Mystik und Ungeheuerliches.»

Heute nutzt er das Erzählen auch als Heilpädagoge in der Schule mit therapeutischen Geschichten. «Mit Geschichten kann man Menschen erreichen, sie berühren. So kann man Schwieriges leicht transportieren, während man mit Worten gegen eine Wand reden würde.»

Er macht die Erfahrung, dass in Geschichten verpackte Botschaften oft eher ankommen als pure Ratschläge. «Aus einer Geschichte kann der Zuhörende das herausnehmen, was für ihn wichtig ist.»

Je nach Zielsetzung wählt Martin Niedermann unterschiedliche Geschichten aus seinem grossen Fundus aus. An der Sagenwelt schätzt Martin Niedermann die Nähe zu den Menschen, die Dramatik und auch die verpackte Symbolik. Auf der SRF Musikwelle erzählt Martin Niedermann Sagen aus seiner Heimat, dem Berner Oberland.

Sagen aus dem Berner Oberland