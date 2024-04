Die Mythen, Sagen und Geschichten aus ihrer Glarner Heimat begleiten Brigitte Glaser bis heute. So wurde sie schon als Kind vor dem gefürchteten Hakenmann gewarnt, der unvorsichtige Kinder mit sich in die tosende Linth reisst.

So unheimlich die Geschichte vom Hakenmann auch ist, so hielt sie doch viele Kinder davon ab, der Linth zu nahe zu kommen. So gesehen waren Sagen schon immer auch ein gutes Erziehungsmittel.

Trudi Gerster und die Grossmütter verwöhnten sie mit Geschichten

Brigitte Glaser wuchs mit solchen Geschichten auf. Vor allem ihre beiden Grossmütter haben die damals kleine Brigitte mit Erzählungen verwöhnt und auch begeistert. Auch die bekannteste Märchenerzählerin der Schweiz, Trudi Gerster hat es dem Mädchen angetan. Stundenlang hörte Brigitte die Märchen auf Platten und Kassetten.

Geschichten regen die eigene Fantasie an. Das finde ich sehr kostbar

Aufgewachsen ist Brigitte Glaser im kleinen Glarner Dorf Hätzingen. Seit dem 18. Jahrhundert prägte die Textilindustrie die Region. Die Wolltuchfabrik Gebrüder Hefti war bis 1991 der weitaus grösste Arbeitgeber im Tal. Diese dominante Stellung wirkte sich nicht nur auf die Bevölkerung und das gesellschaftliche Miteinander aus, sondern tritt bis heute in den Geschichten und Sagen zu Tage.

Glarus ist der perfekte Ort für sagenhafte Geschichten

Aber auch die ausserordentliche geographische Lage des Kantons schlägt sich in den Sagen nieder. Ein Beispiel ist das Firnfeld am Glärnisch, Vrenelisgärtli. Dieses leuchtet bisweilen bis ins Zürcher Oberland. Die Mythen, Sagen und Geschichten aus ihrer Heimat begleiten Brigitte Glaser bis heute. In ihrer Wahlheimat Speicher im Kanton Appenzell Ausserhoden erzählt sie diese, wie auch Märchen, gerne Alt und Jung.

Sagen aus Glarus von Brigitte Glaser