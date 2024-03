Stephan Jaeggi wurde 1903 in einer Grossfamilie in Fulenbach geboren. Mit 13 Jahren begann er Klarinette zu spielen, studierte am Konservatorium von Basel Musik und absolvierte die Rekrutenschule in der Militärmusik. Nach seinem Studienabschluss war er Dirigent mehrerer Blasorchester. In dieser, aber auch in der Rolle als Komponist konnte Stephan Jaeggi viele Erfolge feiern.

Er hat in seinem Leben Märsche, Ouvertüren, Serenaden und auch ein Festspiel für Blasorchester komponiert. Am meisten bekannt ist wohl der «General Guisan Marsch». Sein früher Tod im Jahr 1957 hat dem schöpferischen Leben von Stephan Jaeggi ein frühes Ende bereitet. Umso mehr lebt sein Wirken bis heute mit ungebrochener Kraft weiter.