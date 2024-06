Am Freitag startet in Zürich das 12. Eidgenössische Trachtenfest. Die Limmatstadt wird zur grossen Festhütte. Ein Überblick.

Das Fest: Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitagmittag, 28. Juni, durch die Stadtmusik Zürich. An den drei Festtagen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten – von Volkstänzen über Chor- und Ländlermusikkonzerte bis zu einer Trachtenausstellung. Das Programm verteilt sich auf fünf Festplätzen und diversen Bühnen in der Zürcher Innenstadt. Neben dem Eröffnungsumzug ist der Festakt am Sonntag, 30. Juni, auf dem Bürkliplatz ein wichtiger Bestandteil des Eidgenössischen Trachtenfestes.

Die Festplätze: Der Sechseläutenplatz, der Lindenhof, der Münsterhof, der Bürkliplatz und der Hauptbahnhof bilden zusammen die Schauplätze des Eidgenössischen Trachtenfestes. Im Lindenhof, im Münsterhof und im Hauptbahnhof sind insgesamt vier Bühnen aufgebaut, auf denen diverse Formationen auftreten. Auf allen Festplätzen erwartet die Besuchenden zudem eine Festwirtschaft mit Gastronomieangebot.

Legende: Vom Lindenhof aus überblickt man die Zürcher Altstadt. Ein Ausblick, den auch die Trachtenleute geniessen. swiss-image.ch/Andy Mettler

Der Festumzug: Am Sonntag, 30. Juni, ziehen 54 Gruppen aus der ganzen Schweiz durch die Innenstadt. Sieben Gruppen reisen sogar aus dem Ausland an, um am grossen Umzug teilzunehmen. Auf einer Strecke von 2.5 Kilometer können die Besucherinnen und Besucher die Trachten bewundern und sich von Blasmusik unterhalten lassen. Insgesamt nehmen rund 4500 Personen am Umzug teil. Der Umzug dauert von 14 bis 16 Uhr. Die Route sieht wie folgt aus:

Legende: Einmal durch die Zürcher Altstadt. Eidgenössisches Trachtenfest 2024

Die Aktiven: An der diesjährigen Ausgabe nehmen rund 7500 Aktive teil, dazu zählen Trachtengruppen, Musikformationen und Trachtenchöre.

Legende: Insgesamt rechnen die Organisatoren an den drei Tagen mit 100'000 Besucherinnen und Besucher. swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer

Die Organisation: Das Organisationskomitee um Präsident Max Binder umfasst 36 Mitglieder. An einem Grossanlass wie dem Eidgenössischen Trachtenfest sind aber auch mehrere Hundert Helferinnen und Helfer beteiligt. Allein für die Festwirtschaft werden rund 600 Personen benötigt. Dazu kommen Aufgaben wie die Eingangskontrolle oder der Verkauf des Festabzeichens.

Die fünf Highlights: Andrea Schmid ist Mitglied des Organisationskomitees. Er ist für alle Veranstaltungen während der drei Tage verantwortlich. Für «SRF Musikwelle» hat er fünf Highlights ausgewählt, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Diese fünf Highlights dürfen Sie nicht verpassen

Audio Highlight 1: Festumzug 01:15 min, aus Audio MW vom 06.06.2024. Bild: swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. Audio Highlight 2: Trachtentrail 01:39 min, aus Audio MW vom 10.06.2024. Bild: swiss-image.ch/Bild Andy Mettler abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. Audio Highlight 3: Chorkonzerte Kirche St. Peter 01:04 min, aus Audio MW vom 06.06.2024. Bild: Keystone/MIRJAM WANNER abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. Audio Highlight 4: Animationsbühne Bürkliplatz 00:59 min, aus Audio MW vom 06.06.2024. Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. Audio Highlight 5: Volkstanz-Aufführungen 01:31 min, aus Audio MW vom 06.06.2024. Bild: swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Der Turnus: Alle zwölf Jahre findet das Eidgenössische Trachtenfest statt. Die 26 Kantonalverbände der Schweizerischen Trachtenvereinigung wollen damit Brauchtum und Tradition der breiten Bevölkerung näher bringen.

Geschichte des Eidgenössischen Trachtenfests Box aufklappen Box zuklappen Die Geschichte des Eidgenössischen Trachtenfests ist fast 100-jährig. Sie hängt eng mit der Gründung der Schweizerischen Trachtenvereinigung (STV) zusammen. So lud die damalige Völkerbundstadt Genf die Trachtenverbände ein, um das allererste Eidgenössische Trachtenfest zu begehen. Schon 1933 wiederholte sich das Volksfest in Montreux, 1939 in Zürich. Dann kam der Krieg dazwischen. In den darauffolgenden Jahrzehnten stieg das Volksfest in unregelmässigen Abständen in verschiedenen Städten. Inzwischen hat die STV einen Turnus von zwölf Jahren festgelegt. Die Städte können sich für die Austragung bewerben. Entschieden wird an der Delegiertenversammlung des STV. Die Kantonalverbände können sich für eine Durchführung bewerben. Die Stadt Zürich ist dieses Jahr bereits zum dritten Mal Gastgeberin – so oft wie keine andere Stadt.