Unser Fachmann der Blasmusik ist versierter Medienprofi und passionierter Musiker – mit Herzblut für Traditionen und die neuen Entwicklungen der Blasmusikszene.

Roman Portmann ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für Schweizer Radio und Fernsehen SRF tätig. Seine mediale Laufbahn begann bereits während seines naturwissenschaftlichen Studiums an der Universität Basel, als er erste Erfahrungen bei privaten Radio- und Fernsehsendern sammelte.

Die schmissige Polka einer Blaskapelle reisst mich ebenso mit wie die feinen Nuancen eines Blasorchesters.

Heute ist er Produzent der SRF Musikwelle, des dritthörerstärksten Radiosenders der Schweiz, und moderiert dort die wöchentliche Blasmusiksendung «Fiirabigmusig». Mit viel Herzblut teilt er darin seine Begeisterung für die Blasmusik mit einem breiten Publikum.

Seine Wurzeln in der Blasmusik reichen bis in die Kindheit zurück: Heute spielt er Euphonium im Musikverein seiner Wohngemeinde im Kanton Aargau und ist dort auch als Vizedirigent aktiv. Als Ausgleich pflegt er zudem das Spiel von Alphorn und Büchel.