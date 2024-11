Per E-Mail teilen

Sabrina Lehmann beschreibt sich als lebensfrohe und gut organisierte Chaotin. Sie packt gerne Sachen an, ist immer offen für Neues und bestimmt und gestaltet gerne mit – zum Beispiel im Verein. Ihre rare nicht verplante Zeit verbringt sie gerne mit ihrer Familie und anderen ihr lieben Menschen. Geselligkeit hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben.

1 / 9 Legende: Es geht doch nichts über einen Sonntagsspaziergang mit der «Maus», die mich überall hin begleitet hat. zVg 2 / 9 Legende: Damals gab es so viel Schnee im Flachland, dass wir die Ski im Garten ausprobierten. Moderischer Skianzug oder? :-) zVg 3 / 9 Legende: Hier im Pippi Langstrumpf Kostüm. Klar und offensichtlich hat es Spass gemacht. Ich war damals 10 Jahre alt. zVg 4 / 9 Legende: Ich spiele seit meiner Kindheit Trompete. Früher in der Brass Band, heute mit geschminktem Kopf an der Fasnacht. zVg 5 / 9 Legende: Seit rund 20 Jahren bin ich Mitglied der Guggenmusik Glöggli Clique in Amriswil, im Thurgau. zVg 6 / 9 Legende: Zu unserem 40. Geburtstag haben meine Frauen und ich eine Band gegründet. Ich spiele dort Bass und habe mir damit einen kleinen Traum erfüllt. zVg 7 / 9 Legende: Wenn es Zeit und Wetter zulassen findet man mich im Sommer auf meinem Stand-up-Paddle auf dem Bodensee. zVg 8 / 9 Legende: Im Winter fahre ich sehr gerne Ski und freue mich immer sehr auf die Skiferien mit der Familie. zVg 9 / 9 Legende: Ich bezeichne mich selber als eine lebensfrohe, gut organisierte Chaotin. SRF

An einer Abendveranstaltung ihrer damaligen Jugendmusik hat Sabrina Lehmann im Alter von ca. 10 Jahren das erste Mal moderiert und gemerkt, dass ihr das liegt. Dass sie jetzt für die Musikwelle moderieren darf, ist die Erfüllung eines Kindheitstraums. «Es ist grossartig, als Moderatorin so nahe an den Hörerinnen und Hörern zu sein und sie durch den Tag zu begleiten.»

Die 40-Jährige bringt schon viel Radioerfahrung mit: Seit über zehn Jahren ist Lehmann in verschiedenen Funktionen bei Radio SRF tätig, unter anderem für die Redaktion des «Regionaljournal Ostschweiz», als Produzentin bei Radio SRF 1 und zuletzt als Journalistin und Moderatorin des Konsumentenmagazins «Espresso» von Radio SRF 1.

Am Medium Radio gefällt Lehmann der Fokus auf das Hören und dass sie die Fantasie der Hörerschaft ansprechen kann. Sie beschäftigt sich gerne auf kreative Weise mit der Sprache und überlegt sich, wie sie etwas erzählen kann, damit die Leute ihr gerne zuhören. «Ja, und natürlich bin ich auch ein wenig eine Rampensau», meint die Moderatorin schmunzelnd.