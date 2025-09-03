Vom 15. bis 20. September 2025 gastiert die SRF Musikwelle mit dem «Dorfplatz» in Oberägeri im Kanton Zug. Möchten auch Sie hautnah mit dabei sein? Hier bekommen Sie die einmalige Gelegenheit dazu.

Möchten Sie das Dorf am Ägerisee besser kennenlernen und einen Einblick in eine Radio- und Fernsehproduktion erhalten? Am 20. September organisiert die «SRF Musikwelle» anlässlich ihrer «Dorfplatz»-Woche in Oberägeri einen Besucheranlass für Hörerinnen und Hörer.

Bei einer Besichtigung der Festungsanlage Raten erfahren Sie Spannendes über deren Sinn und Zweck seit der Erbauung im Zweiten Weltkrieg und wie die Region Zug als Nordgrenze des Réduits fungierte. Gestärkt geht es nach dem Mittagessen weiter mit einer Führung durchs Dorf, bei der Ihnen ein Einheimischer und Dorfkenner Einblick in die Geschichte von Oberägeri gibt und aufzeigt, welche Veränderungen das Dorf durchgemacht hat. Zum Schluss erwartet Sie ein Blick hinter die Kulissen der Vorbereitungen zur Fernsehsendung «SRF bi de Lüt live aus Oberägeri», die am Abend auf SRF 1 ausgestrahlt wird.

Programm am 20. September Box aufklappen Box zuklappen 09:00 Begrüssung 10:00 Besichtigung der Festungsanlage Raten 12:15 Mittagessen im Restaurant Raten 14:00 Dorfführung durch Oberägeri 15:15 Führung hinter die Kulissen der TV-Livesendung «SRF bi de Lüt» 16:00 Schlusstrunk und Verabschiedung

Um am Erlebnistag in Oberägeri teilnehmen zu können, müssen Sie gut zu Fuss unterwegs sein. Das Gelände ist nicht rollstuhlgängig.

Teilnahmeschluss ist der 7. September. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich per Mail von uns benachrichtigt und erhalten detailliertere Informationen zum Treffpunkt und zur Anreise. Füllen Sie bei Interesse das untenstehende Formular aus.