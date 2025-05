Beim Pavillon am See befindet sich die Hauptbühne des Heirassa-Festivals.

Weggis organisiert eine jährliche Veranstaltung in Erinnerung an die Volksmusiklegende Alois Schilliger. Er war einer der prägenden Figuren der Kapelle Heirassa und wurde als Pianist zur Ländlerikone. Die Heirassa-Jubiläumsausgabe zeichnet sich mit viel traditioneller und experimenteller Musik aus.

Vom Donnerstag, 19. Juni 2024 bis Sonntag, 22. Juni 2025 gibt es am Vierwaldstättersee rund 100 Stunden Volksmusik vom Feinsten zu geniessen. Dabei wird jährlich der Komponist, Kapellmeister und Klavierspieler Alois Schilliger (1924 – 2004) gewürdigt. Alois wurde am 24. Dezember 1924 in Weggis geboren und hat dort viele Jahre seines Lebens verbracht.

20. Heirassa-Festival

Hier gibt es Festivalpässe für Sie und ihre Begleitung zu gewinnen.

Füllen Sie hierzu das untenstehende Formular aus. Einsendeschluss ist der Sonntag, 1. Juni 2025 um 23.59 Uhr.