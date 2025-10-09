 Zum Inhalt springen

Volksmusik Schlager Tickets gewinnen – Calimeros live und hautnah

09.10.2025, 11:07

Seit 50 Jahren stehen Calimeros auf der Bühne. Im Mai 2019 gingen sie in die Geschichte der deutschen Musikcharts ein. Als erste Schweizer Band eroberten sie mit ihrem Album «Endlos Liebe» auf Platz 1.

Am Freitag, 24. Oktober, sind Calimeros von 13 bis 14 Uhr zu Gast bei der SRF Musikwelle und der Moderatorin Riccarda Trepp auf der Live Stage im Studio Leutschenbach. Für diesen exklusiven Anlass können Sie Tickets gewinnen. Viel Glück!

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns persönlich per Mail benachrichtigt.

SRF Musikwelle, 09.10.2025, 11.40 Uhr ; 

