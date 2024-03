In wenigen Wochen erscheint von Sue Schell das Studioalbum «Songs For Coming Home». Darauf zu finden sind leise, melodiöse Songs mit mehrstimmigem Gesang, begleitet von viel Gitarre und Piano, sagt Sue Schell. 15 Songs, die zum Verweilen und bei sich ankommen, einladen. «Die «Songs For Coming Home» müssen endlich in die Welt hinaus», meint Sue Schell. Zurück auf die Bühne will die 73-jährige Sängerin mit der hellen und klaren Stimme jedoch nicht.