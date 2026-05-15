Kopf gerade, Schultern zurück – und schon heisst es «Spiel, vorwärts Marsch!» Über Auffahrt findet in Biel das grösste Blasmusikfest der Welt statt. Besonders beliebt beim Publikum ist die Parademusik.
Doch militärisch genau marschieren will gelernt sein: Erst wenn sämtliche Abstände zwischen den Spielenden und die Haltung der Instrumente exakt übereinstimmen, ist die Wirkung vollkommen. Vieles davon steht und fällt mit der Dirigentin oder dem Dirigenten.
Um ihr Wissen aufzufrischen, treffen sich 14 Dirigierende in der Kaserne in Chur: Sie müssen unter den strengen Augen von Parademusik-Experte Philipp Rütsche das Wissen in die Praxis umsetzen. Und weil das nur zusammen mit den Musizierenden geübt werden kann, ist die Stadtmusik Chur als «Übungsorchester» vor Ort.
Anfangs gleicht die Formation einer krummen Banane
Doch bevor die Dirigierenden die Stadtmusik Chur «übernehmen» dürfen, geht es um die Grundlagen der Parademusik. Kursleiter Philipp Rütsche teilt die rund 40 Musizierenden in Reihen ein. Zu Beginn marschieren sie auf der Stelle, doch bereits dabei ist höchste Konzentration gefragt. «Wow, jetzt schaut euch einmal diese Diagonale an, das sieht ja bombe aus», schwärmt Rütsche.
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Bild 1 von 3. Am Spielführerkurs in Chur frischen die Dirigentinnen und Dirigenten ihr Wissen über Parademusik auf. Bildquelle: SRF / Sabrina Lehmann.
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Bild 2 von 3. Fachlehrer Philipp Rütsche zeigt ihnen, wie sie ihren Musikverein auf der Marschmusikstrecke souverän führen. Bildquelle: SRF / Sabrina Lehmann.
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Bild 3 von 3. «Tambour-Beginn – Tambour – vorwärts – Marsch!»: Mit dem Majorstab geben die Dirigierenden das Kommando zum Abmarsch. Bildquelle: SRF / Sabrina Lehmann.
Die Freude hält allerdings nur kurz an. Wenige Takte später gleicht die gerade Linie bereits wieder einer krummen Banane. Etwas ratlos werfen sich die Musizierenden Blicke zu. Rütsche lässt sich davon jedoch nicht beirren und spornt die Gruppe an: «Also, nochmals von vorn – und stets ans Lächeln denken!»
Der Tambourmajorstab wird durch die Luft gewirbelt
Die Teilnehmenden des Kurses beobachten das Geschehen aufmerksam. Kursleiter Philipp Rütsche legt grossen Wert darauf, die Dirigierenden für die Parademusik zu begeistern. Nur wer selbst Freude daran hat, könne diese Begeisterung auch weitergeben.
Wer leitet den Spielführerkurs in Chur?
Als Fachlehrer ist Philipp Rütsche verantwortlich für die Ausbildung aller Tambouren in der Schweiz. Er unterrichtet die angehenden Tambour-Unteroffiziere und bringt ihnen das Handwerk des Tambourleiters bei.
Rütsche weiss also genau, wie er die noch etwas unsichere Truppe in der Churer Kaserne auf Vordermann bringt. Er bestimmt, wer in welcher Reihe stehen soll. Das gilt auch für die Dirigentinnen und Dirigenten.
Je klarer der Dirigent mit seinem Tambourmajorstab die Zeichen gibt, desto besser reagiert die Formation. Jürg Gysin, einer der Kursteilnehmer und Dirigent der Musikgesellschaft Union Chur erklärt, dass es enorm wichtig sei, zu spüren, wie sich die Bewegungen aus der Perspektive der Musizierenden anfühlen. Als Dirigent müsse man auf ganz andere Dinge achten.
Die 14 Dirigierenden haben bereits am Morgen den Umgang mit dem Tambourmajorstab geübt. Elegant recken sie ihn in die Höhe, wirbeln ihn durch die Luft und fangen ihn sicher wieder auf. Was für Aussenstehende wie ein kleines Kunststück wirkt, verstehen die Musizierenden als Signal für «Tambour, vorwärts, Marsch».
Am Ende sitzen die Kommandos
Sobald das Marschieren auf der Stelle funktioniert, folgt der nächste Schritt: Nun gilt es, durch die Halle zu marschieren und dabei die Reihen gerade zu halten. Vier Schritte vorwärts, dann vier Schritte am Ort. Wieder wird es chaotisch – doch von Durchgang zu Durchgang sind Fortschritte erkennbar.
Später gilt es auch für die 14 Dirigierenden ernst. Jetzt dürfen sie übernehmen, das Kommando geben und die Stadtmusik Chur anführen. Die Konzentration ist hoch und die Stadtmusik Chur spielt wieder und wieder den «Churer Marsch» – ganz nach dem Motto «Übung macht den Meister».
Kursleiter Rütsche schaut von der Seite aus zu und gibt Tipps. Am Ende sitzen alle Kommandos und die Teilnehmenden können mit einem guten Gefühl in den Feierabend entlassen werden. Sie sind bereit für das Eidgenössische Musikfest.
Das Eidgenössische Musikfest in Bildern
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Bild 1 von 11. Musikanten der Musikgesellschaft Davos Klosters marschieren und spielen am Donnerstag während der Parade in Biel. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer.
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Bild 2 von 11. Auch die Musikantinnen der Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach durften ihr Können an der Parade in Biel zeigen. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
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Bild 3 von 11. Das erste Eidgenössische Musikfest fand bereits 1864 in Solothurn statt. Ihren Durchbruch in der breiten Bevölkerung erzielte die Blasmusik in der Zwischenkriegszeit. Im Bild: Das Eidgenössische Musikfest 1935 in Luzern. Bildquelle: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str.
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Bild 4 von 11. Alle Blasmusik-Formationen versammelten sich 1986 in Winterthur zum Abschluss des 28. Eidgenössischen Musikfests zu einem Gesamt-Konzert. Bildquelle: Keystone.
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Bild 5 von 11. Alles in Reih und Glied: Seit 1976 ist das Eidgenössische Musikfest ein Wettkampf. Bildquelle: Keystone.
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Bild 6 von 11. Damals noch als Regierungspräsidentin sprach Karin Keller-Sutter an der Eröffnung des Eidgenössischen Musikfests 2011 in St. Gallen. Bildquelle: Keystone.
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Bild 7 von 11. Das Fest entwickelte sich stetig weiter und zeigte auch neuere Formationen. Im Bild: Showband.ch am Eidgenössischen Musikfest 2011. Bildquelle: Keystone.
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Bild 8 von 11. Mit über 150’000 Besucherinnen und Besuchern, 556 Gesellschaften und 26’000 Musizierenden wurde Montreux 2016 Rekordhalter. Das Eidgenössische Musikfest zählt inzwischen zu den grössten Blasmusiktreffen der Welt. Bildquelle: Keystone/Laurent Guillieron.
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Bild 9 von 11. Wegen der Coronapandemie blieb es 2021 in Interlaken still. Die Ausrichtung für 2026 sagte die Stadt später ab. Biel sprang in die Bresche. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider.
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Bild 10 von 11. Biel ist trotz wechselhaftem Wetter bereit: Die Stadt richtet das Eidgenössische Musikfest zum zweiten Mal aus. Bildquelle: RTR, Dominic Pohle.
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Bild 11 von 11. Noch ist die Bühne und der Publikumsbereich leer. Über das Auffahrtswochenende werden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Bildquelle: RTR, Dominic Pohle.