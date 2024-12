In der DOK-Serie «Typisch Volksmusik?» setzen sich Musiker, Jodlerinnen und Experten mit der Schweizer Tradition, mit Klischees und ihrer Leidenschaft zur Musik auseinander. In einem überraschenden Setting treffen sie sich zu einem intimen Kurzkonzert.

Die Vielfalt der Volksmusik in Kurzkonzerten

Ein Studio. Eine Kamera. Zehn Musikformationen: In den «Typisch Volksmusik Sessions» spielen und singen bekannte Gesichter aus der gleichnamigen «DOK»-Serie zwei Lieder, die ihnen viel bedeuten. Aufgeführt werden jeweils ein traditionelles und ein modernes Stück. Gefilmt werden sie von einer Kamera auf einer Schiene, die diesen intimen Moment in einem Take festhält - ohne jegliche Schnitte.

Alle Folgen der «Typisch Volksmusik» Sessions

Alle Folgen zum Nachschauen Box aufklappen Box zuklappen Alle Folgen der « Typisch Volksmusik» Sessions sind auch auf SRF Play verfügbar. Zudem werden die Folgen immer freitags auf YouTube SRF Unterhaltung veröffentlicht.

Was ist Volksmusik?

Wie schafft man den Spagat zwischen Tradition und Moderne? Und was genau ist eigentlich Volksmusik? Genau diesen Fragen nehmen sich die diversen Gruppen musikalisch nochmals an und verraten, wieso die beiden ausgewählten Stücke für sie so wichtig sind.

Mit dabei sind die bekannten Formationen Hess-Rusch-Hegner, das quartett waschächt, Ils Fränzlis da Tschlin, RSGM, Natascha und Maruschka Monney, Schäbyschigg, Echo vom Bäräaug, Ambäck, Drüdieter, das Trio Simon, Vreni und Fredy, Daniel Thürler, LEnglerkapellä, Helen Maier & The Folks, Mathias Landtwing Quartett, Geschwister Küng, Enderlin Chicks, Täktig, Interfolk, IGspannt, Alphonrquartett Lochus.