Howard Carpendale feiert am 14. Januar seinen 80. Geburtstag. SRF Musikwelle würdigt ihn mit einem besonderen Tag und lädt Sie zur Wahl des grössten Carpendale-Hits ein – inklusive Gewinnchance.

Howard Carpendale gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen der Schlagerszene. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Schlager, Pop und gefühlvollen Balladen hat er Generationen begleitet. Seine Songs erzählen von Liebe, Sehnsucht und Lebenserfahrungen.

Wir haben die folgenden Hits der 70er und 80er-Jahre in unsere engere Auswahl genommen. Welches ist ihr Favorit? Stimmen Sie ab und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von drei Exemplaren der aktuellen Carpendale-CD «Zeitlos».

«Deine Spuren im Sand» (1975)

«Deine Spuren im Sand» ist einer seiner frühen Klassiker. Er festigte Carpendales Ruf als gefühlvoller Schlagerinterpret und gehört bis heute zu seinen beliebtesten Titeln.

«Fremde oder Freunde» (1976)

Ein nachdenklicher Carpendale-Song über eine Beziehung, die zwischen Nähe und Entfremdung steht, verpackt im melodischen, gefühlvollen Schlagerstil der 70er Jahre.

«Ti Amo» (1977)

«Ti Amo» ist die erfolgreiche deutsche Version des gleichnamigen italienischen Hits von Umberto Tozzi. Mit Platz 2 in den deutschen Charts wurde der Titel zu einem seiner grössten Klassiker.

«Tür an Tür mit Alice» (1977)

«Tür an Tür mit Alice» ist eine eingedeutschte Fassung von Smokies Hit «Living Next Door to Alice». Obwohl das englische Original deutlich internationaler einschlug, entwickelte sich Carpendales Version zu einem festen Bestandteil seines Repertoires.

«... dann geh doch» (1978)

Die emotionale Ballade stammt aus der Feder von Fred Jay, mit dem Carpendale viele seiner grossen Hits geschrieben hat.

«Nachts, wenn alles schläft» (1979)

Ein weiterer Klassiker über Sehnsucht, Einsamkeit und unerfüllte Liebe. Das Lied wurde ein grosser Erfolg und erreichte Platz 1 in der ZDF-Hitparade.

«Hello Again» (1984)

Und was natürlich nicht fehlen darf: «Hello Again», ein unvergesslicher Hit. Die gefühlvolle Ballade über Liebe, Sehnsucht und Wiedersehen gehört bis heute zu seinen beliebtesten und meistgespielten Titeln.

Jetzt sind Sie dran: Welches Lied von Howard Carpendale bedeutet Ihnen am meisten? Stimmen Sie über Ihren persönlichen Favoriten ab und zeigen Sie, welches Lied Sie durch besondere Momente begleitet hat.