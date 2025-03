An der Berner Museumsnacht hat das SRF Studio Bern seine Türen geöffnet und auch SRF Virus war vor Ort um einen Einblick zu geben. In diesem Rahmen haben wir unsere wöchentliche Sendung «Female Music Special» präsentiert. Dana und Soukey konnten das Publikum mit ihren Livekonzerten begeistern.

Das war das Female Music Special Live in Bern!

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Berner Museumsnacht ist ein Highlight für Gross und Klein, die gerne in verschiedene Institutionen in der Stadt Bern reinschauen wollen. Auch das SRF Studio Bern war als Gastinstitution mit dabei. Von Live-Podcasts bis zu Führungen durch die Räumlichkeiten, wurden den Besuchenden viele verschiedene Programmpunkte angeboten. SRF Virus konnte dabei mit einem Konzert trumpfen. Dana aus Biel und Soukey aus Bern haben dabei sozusagen ein Heimspiel gespielt.

Dana sorgte mit ihrem wunderbaren Pop und der emotionalen Stimmung für Begeisterung beim Publikum. Ausgerüstet mit ihrem Gitarristen und einer Loop-Station, haben die beiden es geschafft, sich wie eine mehrköpfige Band anzuhören. Soukey sorgte für den passenden Turnup, mittlerweile in der fortgeschrittenen Freitagnacht. Nicht nur ihre neuen Hits haben begeistert, sondern auch die lockere Stimmung, mit denen sie den Raum zum Schwitzen brachte. In einem intimen Rahmen konnte das Publikum so zwei aufstrebende weibliche Artists aus der Schweiz kennenlernen.

Das Female Music Special an der Berner Museumsnacht