Schon bald moderieren die Hosts Pablo und Sirah wieder 6h live.

Alle reden darüber: Aber was ist eigentlich ein Cypher und was hat SRF Bounce damit zu tun?

Was ist ein CYPHER und wieso reden alle darüber?!

Einmal im Jahr findet bei SRF Bounce auf YouTube und auf SRF Virus im Radio der grosse Bounce Cypher statt – das jährliche Stelldichein der Schweizer Rapszene. Ein Querschnitt durch die diverse Szene und alle Sprachregionen kommt zusammen und gibt während sechs bis sieben Stunden sein Bestes – im engen Kreis aus Rapschaffenden.

Was ist ein Cypher? Box aufklappen Box zuklappen Ursprünglich kommt der Begriff aus der Hip-Hop-Kultur der USA. Grundsätzlich bedeutet er, dass eine Gruppe von Graffiti-Artists, DJs, Breakdancern oder MCs zusammenkommt und in einem Kreis ihr Bestes gibt – ganz ohne Zusehende. Wenn Hip-Hop-Artists unter sich performen, werden die neuesten und besten Skills ausgepackt – schliesslich treten sie vor Expert:innen auf. Dadurch entsteht Druck, aber auch eine gewisse Verspieltheit, und es kann und soll «abgenerded» werden. Der Cypher ist kein Battle. Dennoch ist ein spielerischer Konkurrenzkampf spürbar – alle Teilnehmenden versuchen natürlich, aus der Masse herauszustechen.

Wie entstand der Bounce Cypher?

Den SRF Bounce Cypher gibt es seit den frühen Nullerjahren. Damals fand sich eine verhältnismässig kleine Gruppe von MCs im Studio zusammen und performte grösstenteils frei improvisierend ihre Bars.

2013 und 2015 fanden die ersten Ausgaben des Bounce Cyphers statt, wie wir ihn heute kennen: live im Radio und mit Videostream. Rund 60 MCs kamen zusammen. Es wurde zwar noch stellenweise improvisiert, doch der Fokus verschob sich zunehmend auf akribisch vorbereitete, exklusive Texte, die speziell für den Cypher geschrieben wurden – oft gespickt mit Referenzen auf aktuelle Geschehnisse aus Gesellschaft, Politik und Popkultur.

Was als kleines, szeniges Nerd-Ding begann, entwickelte sich zunehmend zu einem Event, bei dem weit mehr Menschen zuschauen als «nur» die Schweizer Rapszene. Erste virale Momente – etwa Nemo 2016 oder Physical Shock (Liba, XEN, EAZ) 2017 – sorgten für Aufmerksamkeit und schlugen Wellen weit über die Grenzen der Szene hinaus. .

Spätestens seit 2016 ist der Bounce Cypher ein jährlicher grosser Szenentreff: Aus allen Sprach- und Landesregionen kommen jedes Jahr bis zu 100 Rapschaffende ins Bounce-Studio, um ihr Allerbestes zu zeigen.



Hyped? Bald geht es wieder los!

2026 findet der Bounce Cypher am 23. April statt. Ab 16:00 Uhr passiert, was passieren wird: Rund 100 Rapschaffende performen ihre Exclusives, deren Inhalt im Vorfeld nur den Artists bekannt ist.

Moderiert wird der Event von Sirah Nying und Pablo Vögtli, unterstützt vom DJ-Team bestehend aus LMN, Olen Blackbird und DJ STR.

Kleines Rap-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Damit du a) alles checkst und/oder b) den Gruppenchat mit Hip-Hop-Lingo fluten kannst. Cypher: Rap-Auftritt, der nacheinander von mehreren MCs dargeboten wird. MCs: Rapper*innen Spitten: Rappen, also Sprechgesang betreiben. Wie in: «Sie spittet Bars.» Bars: Lyrische Zeilen im Rap, die sich reimen. Punchline: Die Zeile mit der Pointe. Trap: Subgenre des Hip-Hop. Schleppende Rhythmen, sehr tiefe Bässe, düstere Atmosphäre. Dissen: Schmähen, verächtlich machen (steht sogar im Duden).

Und, hat's Bock gemacht? Dann trag dir den 23. April 2026 schon mal fett in die Agenda – besser nimmsch frei!