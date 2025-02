#CYPHER25 - Am 10.04.2025 ist der SRF Bounce #CYPHER zurück!

Zehn Ausgaben SRF Bounce CYPHER, zehn Ausgaben 100% Schweizer Rap-Kultur. Am 10. April 2025 ist es wieder soweit: #CYPHER25 is back! Sei dabei, wenn sich die relevantesten Rapper-Namen des Landes am grössten Hip-Hop-Event der Schweiz messen – live übertragen von SRF Bounce.