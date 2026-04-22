Der Bounce #CYPHER geht in die nächste Runde! Mehr als 6 Stunden lang messen sich die relevantesten Rap-Artists des Landes am grössten Hip-Hop-Event der Schweiz. Du willst wissen, wer wann am Mic sein wird? Hier findest du den Timetable und das Line-Up.

Alles, was du über den #Cypher26 wissen musst:

Pablo und Sirah sind bereit für den #CYPHER26.

Auf dem SRF-Gelände tönen laute Beats und plötzlich tragen alle wieder Sneakers – der Bounce-Cypher geht in die nächste Runde! Vom Newcomer bis zur altbekannten Rap-Hoheiten: Über 90 MCs aus der ganzen Schweiz treffen sich in unserer Booth mit exklusiv geschriebenen Parts und zeigen wieder, warum Rap eine so wichtige Kultur in unserem Land ist. Immer dabei: Bounce-Hosts und Rap-Nerds in einem, Pablo Vögtli und Sirah Nying, die durch den Abend führen.

Und wie jedes Jahr lauten die grossen Fragen: Wer teilt so richtig aus und wer kassiert? Wer kommt aus dem Nichts und zerreisst alles? Bei wem wirds richtig emotional? Und wer brennt sich ins kollektive Rap-Gedächtnis ein? Hier findest du ab Donnerstag, 16 Uhr alle Antworten:



Du willst wissen, wann deine Faves in der Booth stehen? Hier ist der Timetable, mit dem Disclaimer, dass die Zeiten sich auch leicht ändern können, es ist schliesslich Cypher:



16 - 17 Uhr | Romandie-Block

Der Romandie-Block fährt mit grossen Geschützen auf. Die MCs zeigen, wer in der Westschweiz gerade den Ton angibt. Mit dabei:

Al-Walid & Friends | KT Gorique | Housmatikee | 303 Tuccibi | Quartz| SupremNova | El Yeidy

17 – 18 Uhr I Mix-Block

Der Mix-Block bringt Rapper:innen aus der ganzen Schweiz zusammen. Folgende MCs treten auf:

2k Mafia | Benji Bonus | DuZo | flöggiwestside | Gabe | Hyphen | Yung Randstei | Manu913 & FAU$TINO | NEFEW | Poche Spanne (Mattak & Funky Nano) | Projekt ET | QURDO911

18 – 18.30 Uhr I Basel-Block

Wird der Basel-Block so legendär wie letztes Jahr? Diese MCs sind dabei:

Jiggo267 | La Nefera | Luci Bling | Moony | StarrLight | svmthoX | young T | Zairandy

18.30 – 19.00 Uhr I New Wave-/Underground-Block

Zum ersten Mal am Bounce Cypher gibt es einen New Wave- / Underground-Block. Wir sind gespannt auf:

babycuh | Batakanda.jr | Biggum | JTM Polo | Junge Hektor | meozinho | parazh | Pflanzer FM | yung jai

19 – 20.30 Uhr I Zürich-Block

Der Zürich-Block hat es in sich. Mit dabei sind:

Amin | Cachita | Cali P | Candela | Cmee | Danase | Débikatesse | DVW | J. JKR | KRYSL | Lil Bruzy | MzumO | NAIJA03 | P4 | Rapide x Alawi | Ryan87 | Ryler Smith | Ruff | Sic4rio | $iempre | Steezo | Sulaya VAITO

20.30 – 21.30 Uhr I Bern-Block

Aus der Hauptstadt reisen folgende MCs an:

Bärnbaby | Blanco | CDG FLACO | Binnay Bran Cinnano | CityDoggz (Midas, Prijo, Tjore- B-West) | Cosmo12 | Eldorado FM | Jule X | Astro Burger | Anru | Kater | Lo | Roni Loud | SGB

21.30 Uhr – End I Luzern+

Last but no least wird der Luzern-Block anstehen. Zum «grande finale» schlagen folgende MCs nochmals ordentlich verbal um sich:

AK65 | Gabu | LCone | M.asc | SchlimmHomie | Tony Castle | Iwes | Vas Angelov | Enver Lezi

DJs: Olen Blackbird, LMN, DJ STR

Kleines Rap-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Damit du a) alles checkst und/oder b) den Gruppenchat mit Hip-Hop-Lingo fluten kannst. Cypher: Rap-Auftritt, der nacheinander von mehreren MCs dargeboten wird. MCs: Rapper:innen Spitten: Rappen, also Sprechgesang betreiben. Wie in: «Sie spittet Bars.» Bars: Lyrische Zeilen im Rap, die sich reimen. Punchline: Die Zeile mit der Pointe. Trap: Subgenre des Hip-Hop. Schleppende Rhythmen, sehr tiefe Bässe, düstere Atmosphäre. Dissen: Schmähen, verächtlich machen (steht sogar im Duden).

Aber wie funktioniert der Bounce Cypher genau?

Die Regeln sind simpel: keine Hooks, keine Refrains. Nur Bars – exklusiv und ungefiltert. Alle Rappenden kriegen rund drei Minuten in der Booth, allein vor dem Mic. Und auch wenn sich der Ablauf längst eingespielt hat: Kurzfristige Line-up-Änderungen und unerwartete Überraschungsgäste sind immer möglich. Der Bounce Cypher bleibt unberechenbar.