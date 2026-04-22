Der Bounce #Cypher geht in die nächste Runde! Mehr als 6 Stunden lang messen sich die relevantesten Rap-Artists des Landes am grössten Hip-Hop-Event der Schweiz. Hier findest du die bisherigen Highlights und den Timetable für den gesamten Abend.

Auf dem SRF-Gelände tönen laute Beats und plötzlich tragen alle wieder Sneakers – der Bounce-Cypher geht in die nächste Runde! Vom Newcomer bis zu altbekannten Rap-Hoheiten: Über 90 MCs aus der ganzen Schweiz treffen sich in unserer Booth mit exklusiv geschriebenen Parts und zeigen wieder, warum Rap eine so wichtige Kultur in unserem Land ist. Immer dabei: Bounce-Hosts und Rap-Nerds in einem, Pablo Vögtli und Sirah Nying.

Und wie jedes Jahr lauten die grossen Fragen: Wer teilt so richtig aus und wer kassiert? Wer kommt aus dem Nichts und zerreisst alles? Bei wem wirds richtig emotional? Und wer brennt sich ins kollektive Rap-Gedächtnis ein? Hier findest du ab Donnerstag, 16 Uhr alle Antworten und Highlights:



Du willst wissen, wann deine Faves in der Booth stehen? Hier ist der Timetable, mit dem Disclaimer, dass die Zeiten sich auch leicht ändern können, es ist schliesslich Cypher:



16 - 17 Uhr | Romandie-Block

Der Romandie-Block fuhr mit grossen Geschützen auf und brachte unglaublichen Flow mit. Die MCs zeigten, wer in der Westschweiz gerade den Ton angibt. Mit dabei waren:

Al-Walid & Friends | KT Gorique | SupremNova | Nathalie Froehlich | 303 Tuccibi | Mdk | Sham LNZ + ANLIKS + BEKO | El Yeidy | Housmatikee | Geos

Al-Walid & Friends

Abriss gleich beim ersten Auftritt in der Cypher Booth! Al-Walid & Friends bracuten beim Auftakt eine gehypte Energy mit – merci!

Nathalie Froehlich

Sie heisst zwar Nathalie Froehlich, spittete aber ganz schön hässig. Hier der ganze #Cypher Auftritt:



17 – 18 Uhr I Mix-Block

Der Mix-Block brachte Rapper:innen aus der ganzen Schweiz zusammen. Folgende MCs traten ans Mic:

Benji Bonus | Gabe | Hyphen | flöggiwestside | DuZo | Saimon Disko | Poche Spanne (Mattak & Funky Nano) | NEFEW | Projekt ET | 2kmafia | Yung Randstei | Manu913 & FAU$TINO | Qurdo911

Benji Bonus

Benji Bonus zählt mittlerweile als Cypher OG. Wie immer zeigte er starkes Storytelling in einem sehr persönlichen Part.



Gabe

Er macht Kung Fu, wenn er an das Mic kommt: Gabe brachte einen uniquen Style aus dem Glarnerland mit.

flöggiwestside

Absolute Premiere beim Cypher: Zum ersten Mal war mit flöggiwestside ein Mundart-Rapper aus dem Oberwallis am Mic.

Qurdo991

Qurdo991 schloss den Mix-Block inkl. Shoutout an Herisau ab:

18 – 18.30 Uhr I Basel-Block

Der Basel-Block brachte auch dieses Jahr einige Disse, nice Bars und harte Punchlines. Diese MCs waren dabei:

StarrLight | Moony | Jiggo267 | Vetlaney | young T | La Nefera | svmthoX | Luci Bling | Zairandy

StarrLight

Sie ist eine der krassesten Spitterinnen des Landes. Das war StarrLight am #Cypher26:

Moony

Moony startete mit ein paar Dissen und wurde dann ganz persönlich. Der ganze Auftritt hier:

18.30 – 19.00 Uhr I New Wave-/Underground-Block

Alles andere als Mainstream zeigten die MCs vom New Wave- / Underground-Block. Mit neuen Flows und neuen Beatstrukturen traten folgende MCs auf:

Pflanzer FM | meozinho | babycuh | yung jai | JTM Polo | parazh | Batakanda.jr

parazh

«Der Kleine kann auch spitten und er spuckt dir in dein Gesicht» so startete parazh in seinen Cypher-Part. Der ganze Auftritt hier:

19 – 20.30 Uhr I Zürich-Block

Der Zürich-Block ist mit grossen Geschützen aufgefahren. Die MCs zeigten, wer in der Limmatstadt gerade den Ton angibt. Mit dabei waren:

Rapide x Alawi | Candela | Barney Artist | MzumO | C.mee | Débikatesse | Lil Bruzy | Amin | VAITO | Sulaya | Danase | Steezo | Cachita | Cali P | P4 | DVW | NAIJA03 | J. JKR | $iempre | Ryler Smith | Ryan87 | Sic4rio | Ruff | KRYSL

Candela

Latina Candela brachte den ganzen Booth mit ihrer Energy in Bewegung:

Vaito

Viel Energy, gehypte Crowd und einige nice Bars brachte MC Vaito in den Cypher Booth:

P4

Mit 15 Jahren am Cypher und bestimmt nicht zum letzten Mal: Das war P4!

20.30 – 21.30 Uhr I Bern-Block

Aus der Hauptstadt reisen folgende MCs an:

Bärnbaby | Blanco | CDG FLACO | Binnay Bran Cinnano | CityDoggz (Midas, Prijo, Tjore- B-West) | Cosmo12 | Eldorado FM | Jule X | Astro Burger | Anru | Kater | Lo | Roni Loud | SGB

21.30 Uhr – End I Luzern+

Last but no least wird der Luzern-Block anstehen. Zum «grande finale» schlagen folgende MCs nochmals ordentlich verbal um sich:

AK65 | Gabu | LCone | M.asc | SchlimmHomie | Tony Castle | Iwes | Vas Angelov | Enver Lezi

DJs: Olen Blackbird, LMN, DJ STR

Kleines Rap-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Damit du a) alles checkst und/oder b) den Gruppenchat mit Hip-Hop-Lingo fluten kannst. Cypher: Rap-Auftritt, der nacheinander von mehreren MCs dargeboten wird. MCs: Rapper:innen Spitten: Rappen, also Sprechgesang betreiben. Wie in: «Sie spittet Bars.» Bars: Lyrische Zeilen im Rap, die sich reimen. Punchline: Die Zeile mit der Pointe. Trap: Subgenre des Hip-Hop. Schleppende Rhythmen, sehr tiefe Bässe, düstere Atmosphäre. Dissen: Schmähen, verächtlich machen (steht sogar im Duden).

Aber wie funktioniert der Bounce Cypher genau?

Die Regeln sind simpel: keine Hooks, keine Refrains. Nur Bars – exklusiv und ungefiltert. Alle Rappenden kriegen rund drei Minuten in der Booth, allein vor dem Mic. Und auch wenn sich der Ablauf längst eingespielt hat: Kurzfristige Line-up-Änderungen und unerwartete Überraschungsgäste sind immer möglich. Der Bounce Cypher bleibt unberechenbar.