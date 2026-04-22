Der Bounce #Cypher26 ist schon wieder Geschichte. Mehr als 6 Stunden lang massen sich die relevantesten Rap-Artist am grössten Hip-Hop-Event der Schweiz. Es überzeugten Rap-Hoheiten wie auch Newcomer: Darunter der 15-jährige Rapper P4.

Von Newcomern bis zu altbekannten Rap-Hoheiten: Über 100 MCs aus der ganzen Schweiz traffen sich in der Bounce #Cypher Booth mit exklusiv geschriebenen Parts und zeigten wieder, warum Rap eine so wichtige Kultur in unserem Land ist. Wie immer dabei waren Bounce-Hosts und Rap-Nerds Pablo Vögtli und Sirah Nying.

Wer hat so richtig ausgeteilt? Wer ist aus dem Nichts gekommen und hat alles zerrissen? Bei wem wurde es richtig emotional? Und wer hat sich ins kollektive Rap-Gedächtnis eingebrannt? Hier kommen die Highlights des Abends:

Romandie-Block

Der Romandie-Block fuhr mit grossen Geschützen auf und brachte unglaublichen Flow mit. Mit dabei waren:

Al-Walid & Friends | KT Gorique | SupremNova | Nathalie Froehlich | 303 Tuccibi | Mdk | Sham LNZ + ANLIKS + BEKO | El Yeidy | Housmatikee | Geos

Al-Walid & Friends

Absoluter Abriss gab es gleich beim ersten Auftritt in der Cypher Booth! Al-Walid & Friends brachten beim Auftakt eine gehypte Energy mit – merci!

Nathalie Froehlich

Sie heisst zwar Nathalie Froehlich, spittete aber ganz schön hässig. Hier der ganze #Cypher Auftritt:



Mix-Block

Der Mix-Block brachte Rapper:innen aus der ganzen Schweiz zusammen. Folgende MCs traten ans Mic:

Benji Bonus | Gabe | Hyphen | flöggiwestside | DuZo | Saimon Disko | Poche Spanne (Mattak & Funky Nano) | NEFEW | Projekt ET | 2kmafia | Yung Randstei | Manu913 & FAU$TINO | Qurdo911

Benji Bonus

Benji Bonus zählt mittlerweile als #Cypher OG. Wie immer zeigte er starkes Storytelling in einem sehr persönlichen Part.



Gabe

Er macht Kung Fu, wenn er an das Mic kommt: Gabe brachte seinen uniquen Style aus dem Glarnerland mit.

flöggiwestside

Absolute Premiere beim Cypher: Zum ersten Mal war mit flöggiwestside ein Mundart-Rapper aus dem Oberwallis am Mic.

Qurdo991

Qurdo991 schloss den Mix-Block inkl. Shoutout an Herisau ab:

Basel-Block

Der Basel-Block brachte auch dieses Jahr einige Disse, nice Bars und harte Punchlines. Diese MCs waren dabei:

StarrLight | Moony | Jiggo267 | Vetlaney | young T | La Nefera | svmthoX | Luci Bling | Zairandy

StarrLight

Sie ist eine der krassesten Spitterinnen des Landes. Das war StarrLight am #Cypher26:

Moony

Moony startete mit ein paar Dissen und wurde dann ganz persönlich. Der ganze Auftritt hier:

New Wave- / Underground-Block

Alles andere als Mainstream zeigten die MCs vom New Wave- / Underground-Block. Mit neuen Flows und neuen Beatstrukturen traten folgende MCs auf:

Pflanzer FM | meozinho | babycuh | yung jai | JTM Polo | parazh | Batakanda.jr

parazh

«Der Kleine kann auch spitten und er spuckt dir in dein Gesicht» - so startete parazh in seinen Cypher-Part. Der ganze Auftritt hier:

Zürich-Block

Der Zürich-Block ist mit grossen Geschützen aufgefahren. Die MCs zeigten, wer in der Limmatstadt gerade den Ton angibt. Mit dabei waren:

Rapide x Alawi | Candela | Barney Artist | MzumO | C.mee | Débikatesse | Lil Bruzy | Amin | VAITO | Sulaya | Danase | Steezo | Cachita | Cali P | P4 | DVW | NAIJA03 | J. JKR | $iempre | Ryler Smith | Ryan87 | Sic4rio | Ruff | KRYSL

Candela

Latina Candela brachte den ganzen Booth mit ihrer Energy in Bewegung:

Vaito

Viel Energy, gehypte Crowd und einige nice Bars brachte MC Vaito in den Cypher Booth:

P4

Mit 15 Jahren am Cypher und bestimmt nicht zum letzten Mal: Das war P4!

Bern-Block

Aus der Hauptstadt reisten folgende MCs an:

Bärnbaby | Blanco | CDG FLACO | Binnay Bran Cinnano | CityDoggz (Midas, Prijo, Tjore- B-West) | Cosmo12 | Eldorado FM | Jule X | Astro Burger | Anru | Kater | Lo | Roni Loud | SGB

Binnay Bran Cinnano

Binnay Bean Cinnano hat mit seinem nicen Flow den Bern-Block aufpoliert:

Bärnbaby

Das Rapperinnen-Duo Bärnbaby war zum ersten Mal am Cypher und hat den Part richtig gekillt:

Lo & Leduc

Endlich waren sie wieder zusammen am #Cypher:

Luzern+ Block

Last but no least stand der Luzern-Block an. Zum «grande finale» schlugen folgende MCs nochmals ordentlich verbal um sich:

Vas Angelov | Gabu | Tony Castle | AK65 | M.ASC | Iwes | Enver Lezi | SchlimmHomie | LCone

Tony Castle

Tony Castle überzeugte mit einem Mix aus schweizerdeutschen und englischen Bars.

LCone

Bereits zum 10. Mal am Cypher und wir werden nicht müde von LCones Bars:

Die DJs des Abends waren: Olen Blackbird, LMN, DJ STR

Kleines Rap-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Damit du a) alles checkst und/oder b) den Gruppenchat mit Hip-Hop-Lingo fluten kannst. Cypher: Rap-Auftritt, der nacheinander von mehreren MCs dargeboten wird. MCs: Rapper:innen Spitten: Rappen, also Sprechgesang betreiben. Wie in: «Sie spittet Bars.» Bars: Lyrische Zeilen im Rap, die sich reimen. Punchline: Die Zeile mit der Pointe. Trap: Subgenre des Hip-Hop. Schleppende Rhythmen, sehr tiefe Bässe, düstere Atmosphäre. Dissen: Schmähen, verächtlich machen (steht sogar im Duden).

Aber wie funktioniert der Bounce Cypher genau?

Die Regeln sind simpel: keine Hooks, keine Refrains. Nur Bars – exklusiv und ungefiltert. Alle Rappenden kriegen rund drei Minuten in der Booth, allein vor dem Mic. Und auch wenn sich der Ablauf längst eingespielt hat: Kurzfristige Line-up-Änderungen und unerwartete Überraschungsgäste sind immer möglich. Der Bounce Cypher bleibt unberechenbar.