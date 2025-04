«Ich mache heute etwas, das ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe», teaste Nemo am Donnerstagnachmittag in einer Instagram-Story – und steht wenige Stunden später völlig unerwartet in der Radiostudio, genauer gesagt in der Cypher-Booth von SRF Virus. Zusammen mit Rapperin Soukey wird der Bern-Block des Cypher des eröffnet.

Die beiden spitten ihre Bars in Interview-Form: Soukey stellt die Fragen, Nemo liefert die Antworten – hart, direkt und voller Kritik an der Musikindustrie.

Niedrige Gagen, intensiver Promo-Stress und fehlende Unterstützung für Artists sind nur einige der Themen, die schonungslos angesprochen werden.

«Full circle moment»

Vom Cypher zum Eurovision Song Contest – und wieder zurück zum Cypher: Nemos Auftritt ist nicht nur überraschend, sondern gleichzeitig ein historischer Moment. Denn Nemo, der letztes Jahr den ESC gewonnen hat, stand schonmal vor dem Mikro am Bounce Cypher.

2016 rappte Nemo, damals 16 Jahre alt, die ganze Schweizer Rapszene in Grund und Boden – ein bis heute unvergesslicher Auftritt. Und der Startschuss für Nemos Karriere.