Der ganze Bounce Cypher 2024

Vergangenes Jahr wurde die neue Booth in der Radio Hall des SRF in Zürich getauft. Nun ist sie zum zweiten Mal in Spucke und Schweiss getaucht worden. Der Bounce Cypher (es war der zehnte dieser Art – Jubiläum!) ging am Donnerstagabend über die Bühne und den Äther – und dauerte mit knapp sieben Stunden nur ein bisschen länger als angedacht.

Das waren knapp sieben Stunden, in denen an die 90 der aktuell wichtigsten Schweizer Rapper und Rapperinnen ihre MC-Muskeln spielen liessen. Die Regeln des Events sind einfach, aber wichtig: Die Punchlines müssen exklusiv für den Bounce Cypher geschrieben sein, Hooks und Refrains sind verboten, schliesslich soll ausgeteilt und nicht eingelullt werden.

Der #CYPHER24 in Bildern

Am #CYPHER mitmachen kostet übrigens. Witz, das Ticket gibt's nur gegen Skills, nicht gegen Stutz.

Sirah hässig am Geniessen.

Pablo beisst, Sirah isst.

Die Booth-Cowd traut ihren Ohren nicht wirklich, weil Tiktok-Stucki tatsächlich ... rasiert?

Cachita mit einer ganzen Armee an Cachita-Superfans.

Am Foodtruck wird die Energie getankt, die in der Booth rausgeschwitzt wurde.

Booth-Crowd bei Débikatesse.

Benji Bonus und Pablo umarmen sich.

Die #CYPHER24-Booth von aussen – samt nervösen Rapper:innen, die auf ihren Einsatz warten.

Flavio Stucki wirkt im Wartebereich sehr zuversichtlich.

Pablo hässig am Spitten.

Hosts: Pablo und Sirah.

Umarmungen für alle, die mitgewirkt haben.

Nacheinander haben die Hosts Pablo Vögtli und Sirah Nying die Artists in die Booth geholt, wo diese ein paar Minuten Zeit hatten, die Rap-Szene und die ganze Schweiz von ihrem lyrischen und rhythmischen Können zu überzeugen.

Hier unten gibt’s schon die ersten Highlight-Videos:

Romandie-Block

Sie kamen zuerst, schliesslich hatten sie die weiteste Anreise und mussten bald schon wieder auf den Zug: Die Romandie-Rapper:innen zeigten, wer in der Westschweiz gerade den Ton angibt. Zu ihnen gehört Nathalie Froehlich, die entgegen ihrem Namen richtig hässig einen durchgegeben hat.

Und natürlich der sehr unvergleichliche Dibby Sounds:

Mix-Block

Wir bleiben divers – zumindest sprachlich respektive dialekttechnisch. Diese MCs haben wir aus allen Deutschschweizer Landesteilen zusammengetrommelt. Darunter Benji Bonus und Projekt ET.

Zürich-Block

Die Züri-Stunde war erwartungsgemäss eher mehrere Züri-Stunden. Estella Paez, die zum ersten Mal am Bounce Cypher war, schoss gleich in Cachitas Richtung, die fast in real-time in ihrem Part zurückgab.

Und zwei Stunden später gab Cachita zurück.

Applaus gibt’s auch für die Bounce Cypher-Premiere von Débikatesse:

Immer stabil: Lil Bruzy.

Isma – sehr schnell und sehr pointiert.

Basel-Block

Flavio «Typ von Tiktok» Stucki in der Booth? Wir leben in interessanten Zeiten. Aber Noah Bachofen war ja auch im Mix-Block, scheinbar dürfen mittlerweile einfach alle an den Bounce Cypher. Wenn sie dabei abliefern wie Flavio «Big Surprise» Stucki, geht das jedoch sowas von klar.

Bern-Block

War die Bundesstadt auch die Hip-Hop-Hauptstadt? Eh – alle anderen Städte aber auch.

Und Eldorado FM mit Manillio, Tommy Vercetti und Dezmond Dez:

Luzern-Block

Die Zentralschweiz machte auch 2024 den Rausschmeisser mit Cypher-Host Pablo als Besenwagen. Und zum grossen Finale wurde nochmals ordentlich verbal um sich geschlagen – zum Beispiel von Godella:

Und – logisch – von Ali:

Kleines Rap-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Damit du a) alles checkst und/oder b) den Gruppenchat mit Hip-Hop-Lingo fluten kannst. Cypher: Rap-Auftritt, der nacheinander von mehreren MCs dargeboten wird. MCs: Rapper*innen Spitten: Rappen, also Sprechgesang betreiben. Wie in: «Sie spittet Bars.» Bars: Lyrische Zeilen im Rap, die sich reimen. Punchline: Die Zeile mit der Pointe. Trap: Subgenre des Hip-Hop. Schleppende Rhythmen, sehr tiefe Bässe, düstere Atmosphäre. Dissen: Schmähen, verächtlich machen (steht sogar im Duden).

Der ganze #CYPHER24